▲行動不便長輩接種疫苗，屏縣推出免費接送服務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣將於6月15日啟動大規模疫苗接種，第一階段接種對象包含85歲以上長者，縣府針對符合資格的長照、獨居、輪椅身障、重大傷病等長輩推出貼心服務，動員復康巴士、小黃公車及長照專車免費接送，方便長輩接種疫苗，有需要的民眾可事先電話預約。

潘孟安縣長13日再次呼籲，縣府依中央流行疫情指揮中心規劃類別，依序分流分批施打，屏東2.9萬劑疫苗已接續規劃開放第二階段80-84歲長輩，6月18日至6月20開始施打，接種對象皆已造冊，請務必等候村里長、村里幹事通知，千萬不要自行前往，以免影響施打秩序。

如果家中長輩被通知施打時間，請記得帶身分證、健保卡雙證件，並請盡可能陪伴長輩前往施打，確保長輩健康與安全。

6月15日起屏東縣48處中大型施打站同步啟動，除了14家責任醫院醫事人員直接在該院施打，長照機構、洗腎患者等由醫院、中心協助施打，其他醫事人員、診所醫事人員、第一線防疫人員和符合資格長輩，一律在當地衛生所或其他速打站施打。另有四鄉鎮，為避免擁擠，啟動原備妥的速打站，施打地點更新：潮州鎮潮州高中、內埔鄉內埔國小、東港鎮慈濟靜思堂、新園鄉新園國中，也請民眾注意。

縣府指出，第一階段施打對象包含年滿85歲以上長者優先，全縣計有1萬5664人，在評估部分長輩行動不便、獨居等情況出門不易問題，縣府團隊立即盤整縣內大眾運輸工具資源，整合復康巴士、小黃公車及長照專車，推出免費接送貼心服務。

輪椅身障者可洽詢復康巴士，屏北區08-7386626、屏中區：08-7887433、屏南區08-88922936轉403；長照對象，請撥打原長照專車電話預約或洽詢1966專線；獨居、重大傷病及非輪椅身障者，可預約小黃公車，電話：08-7861818或0905518365。

9個原住民鄉由既有的幸福巴士服務，部落居民可洽各鄉公所預約；琉球鄉則由當地鄉營巴士服務，請洽：08-8614040。

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