沒落實「兩罩一套」　基隆崁仔頂漁市凌晨開出14罰單

▲基隆崁仔頂漁市凌晨開出14罰單。

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府在崁仔頂漁市公告口罩面罩手套「兩罩一套」高規格防疫，13日凌晨市府產發處及警察局及仁愛區公所在崁仔頂展開執法行動，取締未落實兩罩一套的攤商及採買民眾，共開出14張告發單，將移送衛生局依法開罰3000元至1萬5000元。



產發處表示，連假開始崁仔頂採買人潮明顯增多，三天連假均規畫多一倍人力進行管制及強力執法行動，除在入口處有檢查點，漁市中也會有不定時的巡查，遇未落實之民眾立即開單告發。

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▲基隆崁仔頂漁市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



產發處說，崁仔頂攤商多半已知曉相關防疫規定，配合度相當高，也會提醒消費者，13日凌晨開出14張罰單，包括在漁市中邊走邊抽菸，因覺得太熱拿下手套面罩，或供稱不知情的民眾。



產發處表示，產發處及崁仔頂聯誼會在漁市入口處均設置明顯兩罩一套告示，漁市也有提供面罩及手套供未帶民眾購買，並有工作人員提醒做好防疫。 防疫需要全民配合共度難關，連假期間仍發現少數觀光客在漁市閒逛，產發處呼籲現在不是出門觀光的時期，若非必要請留在家中，減少外出。

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