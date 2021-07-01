指揮中心全員戴「超搶戲口罩」！網爆熱議：還特地看直播

▲指揮中心戴的口罩引發熱論。（圖／YouTube／衛生福利部疾病管制署）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土新冠疫情爆發後，外界又開始每天鎖定中央流行疫情指揮中心下午2點的記者會，但今（1）日直播開始後，看到指揮官陳時中出現時，不少網友發現1亮點，忍不住在PTT發文「陳時中戴那口罩是？」「CDC記者會口罩的設計理念是？」超搶戲的口罩意外引爆熱論和爭議。

有鄉民在PTT發文問卦「CDC記者會口罩的設計理念是？」文中直呼指揮中心戴的口罩很搶戲，「一片超大的美國國旗，一隻黑貓嘴巴上咬（掛？）著中華民國小國旗，是想要傳達什麼設計理念？」還有人聯想到送疫苗的事，忍不住直接開批，「美國日本給疫苗感謝很Ok，但戴這種口罩模糊疫情焦點……」

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▲指揮中心戴上造型口罩。（圖／YouTube／衛生福利部疾病管制署）

搶戲口罩讓網友大歪樓，就有人覺得這樣太刻意，「真的氣，美國國旗那麼大，還被咬著，到底當自己是美國人還是台灣人啊」、「為什麼是黑貓叼著台灣啊」、「戴個口罩就能當美國人，我還不戴爆。」

另外，也有網友留言，「超級顯眼的美國國旗，看到這篇特地去看CDC直播……XDDD」、「我是很想請阿中部長不要再那樣拉口罩！根本不良示範」、「我也想要欸」、「這時候國旗又是國旗了」、「不知道概念，但頗好看，想買。有沒有人要揪團@@？」