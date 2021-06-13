小農雲端求生記！　枋寮940辦愛吻芒果節　線上特賣會開跑

▲枋寮940辦愛吻芒果節線上特賣會開跑。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東在地11個品牌組成的枋寮940推出常溫配送的「愛吻芒果節x線上特賣會」，呼籲民眾端午節不要出門，宅在家拚經濟，抓住愛文芒果產季的最後品嚐機會。

▲▼線上特賣會網。

枋寮940由枋寮枋山鄉在地11個品牌組成，因枋寮鄉郵遞區號是「940」，就取名為「枋寮940」，成員有芳興莊園、村長的水果、禾興農場、平田永序農場、饗魚樂、龍炭烤、竹源薑母鴨、阮家茶坊天空餐廳、蘭欣辣汗花果休閒農場、椰們餐酒館與阿達漁港餐廳。

他們參加經濟部中小企業處數位群聚計畫，一起努力數位轉型，因疫情爆發，將過去推廣「愛文芒果」的實體活動「愛吻芒果節」，轉型為「線上數位特賣會」。

「愛吻芒果節 線上特賣會」由「芳興莊園」創辦人陳潔芳、枋山「村長的水果」第二代林町霙與返鄉青農「竹源 小湯叔叔」江宜柔三位女青農擔綱，她們被稱為屏東女農扛霸子。

林町霙說，實體店業績掛蛋，但電商業績突飛猛進，勉強彌補實體店五成損失，門市沒有遊客算「驕傲掛零」，但現在只能「拚芒果宅經濟」，還被中北部消費者虧說是「小農雲端求生記」。

往年屏東芒果因大批遊客到墾丁，回程順便購買，而「村長的水果」還推出芒果冰沙喝免驚，今年久旱無雨，林町霙叮嚀，自己的芒果甜度高達17度，要先喝一口水再吃一口芒果。

陳潔芳說，她和林町霙都是屏東縣政府農業大學初階班與菁英班結業的學員，自己堅持使用糖蜜酵素液肥灌溉、樹上完熟才進行採收，因此除芒果香味濃郁外，口感更是Q彈。「芳興莊園」的Google商店評論高達4.9顆星。

返鄉女青農江宜柔則是榮獲全國薑母鴨季軍「竹源薑母鴨」第二代，從小跟長輩在芒果園中幫忙，5年前不捨父母操勞而回家承擔，去年爆發疫情，即著手規劃投入電商。

警戒三級以來店內完全沒生意，幸好推出「竹源x小湯叔叔」電商，回補餐廳損失的一半業績，因堅持減少慣性農法，每顆芒果必須達標才出貨，消費者一吃成主顧。

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