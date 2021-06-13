竹縣2長照機構住民「定期篩檢」發現確診　匡列61人居家隔離55人



▲新竹縣今日新增2名機構住民確診。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央疫情指揮中心公布，6月13日新竹縣新增2例個案，案號分別為12897及12898；分別是50多歲及60多歲的女性，都居住在竹東鎮。這兩位確診者，都是日前醫療機構院內感染的同一樓層病房住民，在定期篩檢中發現確診，另外新竹市今日零確診病例。

▲2名機構住民長期住院無外出，因此無特別足跡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府表示，從疫情發生以來，為避免醫院發生院內感染，中央疫情指揮中心都會要求醫院，針對醫院病房住民定期進行篩檢，在6月11日的定期篩檢中，47位住民的篩檢結果，有2位呈現PCR陽性確診，分別轉入該院負壓隔離病房及專責病房治療。

根據疫調的結果，這2個案例共匡列接觸者61人，其中55人進行居家隔離、6人進行自主健康管理。此外，2位個案因長期在醫院病房住院沒有外出，所以沒有高風險公共場所活動史。

►3層更柔韌「東風衛生紙」買一送一

►國軍新竹醫院院長幫打特權疫苗 200萬罰金遭爆恐「全民埋單」



►嗆警「那逛市場要罰嗎？」竹東11男女屁孩夜聚喝酒 最少噴66萬



►快訊／太可惡！人力仲介藏32移工「6確診2快篩陽性」 重罰百萬



►國軍新竹醫院院長幫打特權疫苗 200萬罰金遭爆恐「全民埋單」