「原未被匡列」新光三越確診櫃姐主動採檢！林右昌致謝：警覺性高

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

國內今（13日）新增174例本土個案，其中基隆市新增7例，全市248人確診。基隆市長林右昌稍早召開記者會除了說明個案情形，也特別感謝、肯定居住在基隆的北市新光三越站前店櫃姐（案12411），個案當初在職場傳出多人確診後，未被匡列，警覺性很高，第一時間主動聯繫衛生局採檢「這是一個標竿、防疫作為上的尖兵，希望市民能學習她」。

林右昌說明，目前基隆市篩檢量能足夠，因此他拜託市民自覺有疑慮、身體不舒服者，能勇敢並主動積極跟篩檢站聯絡採檢；他在此特別感謝該名百貨櫃姐（案12411）第一時間聯繫採檢，一來提早知道自己有無被感染，二來避免無意識狀態下，帶病毒回家，抑是傳染給朋友，造成更大群聚感染。

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由於今新增個案分別是仁愛市場攤商2例、汐止工業檢驗員家屬2例、洗腎診所工作人員1例、自行就醫1例、家人染疫1例；林右昌也說，目前看來大多數比例都是無症狀，反而更麻煩，更容易在不知道情況下傳染給家人、親戚，這部分是防疫最困難地方。

針對仁愛市場專案篩檢，林右昌說明，目前178人篩檢後，共5例確診，2例為攤商家中的外籍看護、1例為日前賣菜的攤商、2例則是今日新增個案，分別為一名菜商、一名魚販，整體篩檢的陽性率為2.8％。

