萬人確診「康復後」還要打疫苗？指揮中心解答：接種抗體更強

▲第1到7類AZ疫苗施打中。（圖／指揮中心提供）



記者黃可昀／綜合報導

今天（13）新增174例本土確診、26例死亡，是近期確診數量最少的一天，不過指揮官陳時中提醒「病例數仍然是很多，不能夠放鬆。」現在全民都將希望放在疫苗上，有記者提問「染疫復原後要打疫苗嗎？」指揮中心也在記者會上給出回應。

目前台灣確診累計1萬2921人，年輕人大多都是輕症，經過用藥後有很大機率快速康復，不過這些已經感染過新冠肺炎且痊癒的人，是否身體內就有抗體，還需要再打疫苗嗎？指揮中心說明，「康復後3個月可以打疫苗，產生的抗體更加強。」據了解，就算已經感染且康復還是有可能「二度染疫」，所以不代表得過新冠肺炎就不用再施打疫苗，這時候到處趴趴走還是很危險，其實仍存在感染風險，康復後的3個月能接種疫苗，會加強體內的抗體強度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本捐贈的AZ疫苗。（圖／記者林悅翻攝）



此外，打完疫苗也不能放心，即便體內有抗體也並非百分百安全，每個人免疫狀況不同，接觸的場所、人也都不一樣，打疫苗只是多一道防護，本身還是得落實防疫措施。

日本先前捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，12日已經先配送50萬劑至各縣市，並陸續開始施打，對象依優先順位中1至7類依序接種，其中75歲以上可以就近接種，不受居住地與戶籍地限制，第二階段同樣先分配給1至7類族群，15日會再依狀況微調分配數量。