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快訊／基隆+7！仁愛市場攤商增2確診　汐止工業檢驗員2家人染疫

▲6/10日基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心13日公布國內新增本土個174案例，確診個案新增26例死亡；基隆市增7例，累計共248人染疫。基隆市長林右昌公布基隆7例確診個案，仁愛市場又有2名攤商染疫，另外，汐止工業檢驗員家人2名染疫、洗腎患者1名，家庭群聚感染2名。

林右昌表示，12日CDC公布基隆7例確診個案，（案12856）60多歲男性，仁愛市場賣菜攤商，為（案12700）照顧者外傭的雇主，已收治醫院，疫調中；（案12857）20多歲女性，為（案12410）退休長者的女兒，匡列居家隔離，因身體不適採檢確診，已收治醫院，疫調中。（案12858）60多歲男性，為（案11708）汐止工業檢驗員之親戚，因身體不適採檢確診，已收治醫院，疫調中

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確診者（案12859）60多歲女性，仁愛市場賣魚攤商，6/11日參加仁愛市場擴大篩檢確診，無症狀，將安排至集中檢疫所，疫調中；（案12860）40多歲男性，為（案11708）為汐止工業檢驗員的哥哥，匡列接觸者，經採檢確診，無症狀，將安排收治集中檢疫所，疫調中；（案12861）40多歲女性，洗腎診所工作人員，6/1日PCR採檢陰性，因執行洗腎診所加強版管制準則，6/11日定期監測採檢確診，已收治醫院，疫調中；（案12925）70多歲男性，身體不適主動就醫，經採檢確診，已收治醫院，疫調中。

▲6/13日基隆公布7例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲▼6月13日基隆公布7例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲6/13日基隆公布7例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▼6月13日本土病例總數地圖。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼0613本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

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