新北3.4萬名長照機構、洗腎患者率先打疫苗　侯友宜：一週施打完畢

▲侯友宜市長今(13)日視察長照機構施打疫苗情形。（圖／新北市府提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

新北市獲配8.3萬劑日本的捐贈AZ疫苗，第一階段以最高風險的長照機構與洗腎患者為首波施打對象。新北市長侯友宜13日表示，昨已派出200組機動隊進入長照機構快速施打疫苗，估一個禮拜會將3.4萬名長照機構民眾施打完畢。

新北市12日上午獲配疫苗後，立即配送到全市各長照機構及洗腎機構展開施打。衛生局說明，依疾管署造冊人數，新北市住宿型長照社福機構計2萬7,108人，洗腎病患1萬1,895人，預計6月18日前完成3.4萬人施打。

另外，全市85歲以上長者將從6月15日開始採分區、分里、分流施打，接種地點共有76處，包含21家合約醫院、29區衛生所，15個大型接種站及11個中型接種站。

侯友宜13日上午前往長照機構視察施打狀況，受訪時表示，新北派出200組機動隊進入長照機構快速施打疫苗，估一個禮拜會將3.4萬名長照機構民眾施打完畢。

有關85歲以上長者的通知，侯友宜表示，昨天里長已經陸續配合里幹事通知所有長輩們，希望大家按照分配的時間，分批、分流、分時段來施打，才不會有群聚感染，他強調，長者施打疫苗一定不是求快，而是要求穩、求健康，讓長輩能夠得到更好的保護。