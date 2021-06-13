新北分配的疫苗比高雄少　江啟臣：指揮中心應以重災區減災為考量

▲日本捐贈的AZ疫苗陸續分配至各縣市。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

日本捐贈的AZ疫苗陸續分配至各縣市，新北獲配8.3萬劑、高雄獲配9.1萬劑，中央分配的標準引起質疑。國民黨主席江啟臣13日表示，指揮中心分配考量應以有效管控疫情，尤其對於重災區減災來分配疫苗，這樣比較能服眾，但也強調最重要的還是找到更多的疫苗。

江啟臣表示，各縣市政府都急著要為人民施打疫苗，疫苗不足是事實，指揮中心的分配考量應以有效管控疫情，尤其對於重災區減災來分配疫苗，這樣比較能服眾，否則在疫苗不足狀況下，容易讓人民覺得，中央的分配能否有效管控疫情，他也強調，更重要的還是趕快找到更多有效安全的疫苗，讓民眾來施打。

不過，針對此次疫苗分配惹議，指揮中心說明，各縣市取得AZ疫苗數量，第一類對象分配要扣除先前莫德納疫苗取得數量，其中台北市拿最多，扣除1.6萬，新北扣除9800劑、高雄扣除6800劑。另外，疫苗分配以新北取得8.3萬劑最多，外傳高雄取得9.01萬劑，是包含提供國軍專案使用的1.01萬劑，實際領取為8萬劑。

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