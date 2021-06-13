全台學生確診總人數522！　「大專、國小生各逾百人」

▲教育部統計最新學生確診數。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

全台學生確診人數昨天破500人，根據教育部今（13日）公布全國各級學校確診人數，截至昨天17時30分，國內學生染疫人數已達到522人，比前一天增加15人，其中又以大專院校染疫學生最多，有176名。

根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至6月12日，全國學生確診人數已累積至522例，其中包含10例境外移入（全是大專校院生），本土累積512例，包含176例大專校院生、82例高中生、74例國中生、127例國小生、63例幼兒園學生，相較於昨日累計507名，又增加15名案例。

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東吳大學11日晚間證實北投泉思學舍一名男性住宿生確診，宿舍緊急清消，台北市衛生局昨天上午已派防疫公車，將72位男住宿生、清潔工2人，總共74人接送至萬華剝皮寮快篩，下午快篩結果全為陰性。

台北市教育局指出，為降低群聚風險，應屆畢業生的紙本畢業證書改由學校以掛號郵寄發送學生，但為避免郵寄過程中遇到未能投交收件人，或寄達時間延誤造成畢業生無法順利完成新生報到，現在有20所學校同步提供電子化畢業證書，應屆畢業生不用等紙本畢業證書寄送，試辦學校採雙軌方式進行，學生除了傳統紙本畢業證書之外，也會取得電子化畢業證書。