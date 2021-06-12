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印軍抓到「疑似中國間諜」　去年竟曾受訪「大讚印度醫療」

▲▼印軍逮捕「疑似中國間諜」　去年曾受陸媒訪問「大讚印度醫療」。（圖／翻攝微博）

▲韓俊煒被印度軍方逮捕。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

印度邊境安全部隊10日在印度與孟加拉的邊境逮捕一名試圖非法越境的中國大陸籍男子，並懷疑該男為間諜。不過，陸媒卻發現，該名男子去年4月曾接受《鳳凰網》採訪，當時他自稱是新德里一間華人旅店的老闆，還特別強調印度有很多美好的事情，醫療也不錯，不像網路上說的那麼糟。

根據印媒《印度斯坦時報》報導，該名男子現年36歲，名為韓俊煒，是湖北人，在證件不齊的情況下進入印度，隨即被印度的邊境安全部隊逮捕。

印軍從韓俊煒身上搜出一台筆記型電腦、兩支蘋果手機、一張孟加拉的電話卡、兩個隨身碟、數張金融卡，以及一些美元、印幣、孟加拉幣。

韓俊煒自稱在古爾岡擁有一家旅店，是一名旅店老闆，但印軍懷疑他是敵對勢力的間諜，目前還在進行審訊。

▼韓俊煒去年接受採訪，還大讚印度醫療。（圖／翻攝鳳凰網）

▲▼印軍逮捕「疑似中國間諜」　去年曾受陸媒訪問「大讚印度醫療」。（圖／翻攝微博）

巧合的是，陸媒發現，韓俊煒曾於去年4月接受過《鳳凰網》採訪，當時他以新德里華人旅店老闆的身份受訪，介紹印度在疫情下的情況，並稱自己在印度經營旅遊項目，包含一間為大陸遊客提供服務的旅店，已在印度生活10年。

韓俊煒當時表示，印度的抗疫措施強硬程度超乎想像，個別邦甚至允許警察開槍，而且印度政府公布封城措施得十分突然，導致大量民眾難以應對，他那時已經將家人送回國內，自己選擇留在印度，在他經營的旅店內，已經滯留超過20名中國遊客。

韓俊煒還說，網路上一些媒體總是喜歡說印度的負面，但真實的印度沒有那麼糟，總體感覺還是不錯的，「如果覺得印度只是髒亂差，那是因為沒有真正在長期待下來，因為印度還有很多美好的事情，像是醫療就是比較不錯的。」

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