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醫院「斷氧氣5分鐘」恐怖實驗看誰會死　22重症病患立刻全身發紫

▲▼印度,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲嚴重的疫情讓印度醫療資源匱乏。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

印度亞格拉市(Agra)一間醫院由於氧氣筒不夠用，竟然刻意切斷新冠肺炎患者的氧氣5分鐘，導致22人因為缺氧身體立刻發紫，而醫院的老闆還拍攝影片表示，這是為了能更有效分配醫療資源，他們才會進行這場「實驗」。

當地媒體報導，事件發生在4月27日，帕拉斯醫院(Paras Hospital)被人爆料，醫院老闆賈恩(Arinjay Jain)竟然拿染疫患者做殘忍實驗。 賈恩在影片中表示，由於氧氣資源不夠，所以他們建議一些患者出院，可是部分患者堅持就算沒有氧氣他們也不會離開，「所以我說好吧，我們來進行實驗，看誰會死誰會活下來」。

賈恩說他們找了多染疫患者進行實驗，結果氧氣才切斷5分鐘，22名病患便立刻呼吸困難全身發紫，很有可能就會立刻死亡，「這讓我們知道這22人已經嚴重到很難活下來，所以氧氣筒應該提供給其他74名病患」。

影片在網路上瘋傳後，賈恩生氣認為他的話遭到外界扭曲，他們只是按照政府指示，思考如何「更明智」分配氧氣筒資源，這只是「模擬練習」，他們沒有真的關掉病患氧氣。而當地官員辛格(Prabhu N Singh)也否認當天有22患者死亡的說法，4月26日至27日期間，該醫院只有7名患者死亡。目前當地衛生部門已針對影片內容進行調查。
 

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