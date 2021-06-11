扯！印度婦女委員：禁止女孩用手機「以免被性侵」　母親最該負責

▲印度婦女委員會一名女性成員呼籲家長，不要讓女兒使用手機，以免她們遭受性侵犯。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者張寧倢／編譯

印度社會父權意識濃厚，然而，北方邦婦女委員會成員古瑪莉（Meena Kumari）日前竟然在聽證會中表示，不應該給女孩們手機，因為她們會因此遭受性侵，還指責家長，尤其是母親對這件事的疏忽態度，會招致這些針對婦女的犯罪。

根據印度《Times Now》報導，古瑪莉9日在一場有關女性投訴的聽證會中，回應北方邦性侵案件急劇上升的問題稱，「女孩們用了手機之後，就會跟男孩子跑了，甚至是為了結婚而私奔的地步。」古瑪莉認為，不應該讓未成年女性使用手機，孩子的父母，尤其是母親疏忽的態度，會導致針對女性的犯罪增加。

言論一出就引起大眾譁然，婦女委員會隨即發布聲明與古瑪莉切割，其中副主席查德哈里（Anju Chaudhary）表示，古瑪莉的說法是錯誤的，剝奪女孩使用手機並不是性暴力的解決方案，「我們不應該限制她們，而是要教育她們不要和陌生人聊天等安全使用手機的方法。」

古瑪莉後來試圖透過媒體澄清，她的言論是指農村少女或未成年人「不懂如何正確使用手機」，女孩們用手機來和男性交朋友後才會逃跑，而且智慧型手機也被用來觀看不適當的內容。古瑪莉說，他每天平均會收到20多名女性投訴，其中至少5至7起是與網路交友有關的案例，很多情況下是女孩被男性引誘到某處後遭到性侵。

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