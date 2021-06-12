AZ代工破局是「怕賣不出去」？　陳時中澄清：3億劑產能過於沉重

記者嚴云岑／台北報導

台灣本土疫情未歇，但疫苗到貨速度緩慢，民進黨前立委郭正亮日前爆料，去年8月AZ疫苗研發團隊曾找台灣代工被拒絕，陳時中也承認確有此事，但強調，我方提出可年產一億劑之規劃，原廠要求需年產三億劑，經評估，對我方產能過於沉重才會拒絕，絕無以「賣不出去」為由，拒絕原廠授權製造。

陳時中日前赴立院說明防疫紓困4.0特別預算，國民黨立委曾銘宗追問去年台灣是否真與AZ有過磋商合作代工？陳時中證實，「我們有在談授權製造，也努力了一陣子，但雙方沒有談成。」

針對破局原因，陳時中解釋，不是我們不願意，而是一方面「有人不太喜歡這樣子」，另一方面，對方要求的數量，對台灣而言是有困難，會把整個生產線都佔滿，尤其台灣又沒這麼大的消耗量。

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陳時中在下午疫情記者會時，再度強調，去年談所謂的授權製造時，當時評估產量對我們而言「壓力太過沉重」，原本是提出可以做年產一億劑規劃，但藥廠要求要有3億劑才有辦法進行。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也強調，相關訊息指揮中心6/10已有公開完整說明，當時與AZ原廠洽談製造事宜後，就是因為產能負擔拒絕，但最近無論是網路也好、臉書也罷，都有許多社群平台用「嫌代工3億劑賣不出去」標題轉船，希望大家不要再惡意流傳訊息，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主。

陳時中補充，指揮中心跟每家藥廠談的代工條件都不一樣，當時談的是技術，而疫苗的分配權是在總公司而非掌握在生產國，所以過程中會發生很多矛盾，而在洽談採購或代購疫苗時，也都要考慮分散風險，透過多方投資才比較安全。