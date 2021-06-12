德初步研究「AZ混打輝瑞」！張上淳：國外報告顯示效果更理想

▲專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心）

記者張乃文／台北報導

針對德國研究，新冠疫苗混打效果更好，且有科學家初步實驗結果顯示，第一劑施打AZ疫苗的人，第二劑打BNT效果更佳，只是仍有實驗規模太小的問題。對此，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，專家小組及指揮中心一直都有持續在關注此議題，也提到，若有基本的資料確定後，確實可以考慮用這樣的模式施打。

據《中央社》報導，柏林夏里特醫院（Charité）表示，初步實驗結果顯示，第一劑打AZ疫苗的人，第二劑打BNT，在人體產生的免疫反應與兩劑都打BNT疫苗的人是相當、甚至更強的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於疫苗混打的情況，張上淳在記者會上說明，專家小組及指揮中心的同仁一直都在關切此議題，原本過去進到台灣的都是AZ疫苗，因此沒有這個考慮，但自從莫德納進入國內後便開始討論，正好在近期歐洲陸續有國家已經有所謂的安全性資料報告出來，且也觀察了免疫內中和抗體變化。

張上淳解釋，西班牙及德國都有非正式報告，雖然沒有完整的被審查，不過這些資料顯示，打了AZ後再打BNT輝瑞疫苗，相較於2劑都打AZ，中和抗體效價確實變得更為理想，理論上先打了腺病毒載體疫苗，再用另一個不同平台所做出來的mRNA疫苗，在學理上可能會有更強、更好的免疫反應，實際也有初步資料顯示，因此在有基本的資料情況下，確實可考慮使用混打的模式。