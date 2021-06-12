車輛全擠在匝道前！「三峽交流道下」僅個位數車輛　空蕩蕩畫面曝





▲三峽交流道下車輛少。（圖／ETtoday記者攝）

記者施怡妏／綜合報導

端午節3天連假登場，由於國內三級警戒延長，衛福部長陳時中多次呼籲「沒事別返鄉」，不過今早仍有許多車輛湧入，《ETtoday新聞雲》記者實際開車上國道3號，發現在中和、三峽匝道前排隊車量眾多，不過下匝道後，三峽交流道下車子明顯變少，僅有3、4台車而已，跟國道上的爆量車潮差很多。

本站稍早也報導《五股交流道癱瘓了！苦主刷一排「別上來」 車禍原因氣炸》、《國道全綠！「車潮全塞在這裡」驚人畫面曝 網轟：匝道儀控是禍首》，台65線快速道路南下方向，全炸滿車潮，所有車輛宛如靜止不動，車龍至少延續1公里以上。另外，五股交流道的匝道也呈現「癱瘓狀態」，有車主呼籲附近民眾不要上國道。

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▲▼下匝道後車輛明顯變少。（圖／ETtoday記者攝）

閘道控管導致交流塞爆，網友們罵，「匝道狂塞車，這政策對的嗎？都不用上班喔？」、「塞車塞到沒有油了啦」、「所以醫護也不用去醫院上班？救護車都不要上國道？白癡政策」「匝道管制，故意讓車塞在匝道口的，很多貨車司機跟要上班的人都被卡住了」、「打開地圖，你會發現就是匝道控管導致塞車，國道上是一面綠」。





▲國道3號中和、三峽閘道前排隊車量眾多 。（圖／ETtoday記者攝）

高公局表示，截至今日上午9點，國道全線交通量約11百萬車公里，預計今日整天約53百萬車公里。國5南向通過車輛共3761輛次，較去年同期減少82％。

為達防疫目的，高公局實施嚴格匝道儀控管制，並延長儀控紅燈秒數，控管車流量在以往連假的交通量1/2以下，然而今早仍有不少車流湧入國道，造成都會區交流道壅塞。包括國5南港－石碇交流道；北部的桃園、土城交流道；中部大雅路段；南部五甲系統、楠梓交流道等處，都有壅塞情形。