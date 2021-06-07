美食作家納悶「危險還返鄉」？網友給鼻酸答案：租屋處連廚房都沒

▲本土疫情依舊嚴峻，今年端午節成了「強烈建議別移動的端午」，不過，究竟為何這麼多人會想回家過節呢？（圖／記者周宸亘攝）

記者彭懷玉／台北報導

本土疫情依舊嚴峻，今年端午節成了「強烈建議別移動的端午」，不過，究竟為何這麼多人會想回家過節呢？美食旅遊作家盧怡安忍不住發限動問網友，卻得到心酸的答案，「一個人租屋在台北，家人全不在身邊，很多租屋處狹窄，甚至沒有廚房」這樣的環境，該怎麼度過疫情期？

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▲交通局長王銘德指出，端午連假將至，對於已退票的民眾，台南市加碼透過「退票獎金」和「家戶聯防」等措施來勸導民眾宅在家不南返。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了防堵疫情擴散，宜蘭、台南、高雄、台東等縣市首長公開呼籲民眾勿返鄉，甚至有市長建議合併至中秋節一起放，離島居民也擔心民眾回鄉會讓疫情節外生枝。雙鐵原本合計售出破28萬張車票，但近日陸續湧現退票潮，目前已低於10萬人次。作家盧怡安納悶，「為什麼這麼多人明知危險，還是想要移動呢？」於是她於週六晚在IG限動上問答發文，得到的答案讓她紅了眼眶。

▲雙鐵原本合計售出破28萬張車票，但近日陸續湧現退票潮，目前已低於10萬人次。（圖／記者周宸亘攝）

網友回覆，「她有北部的朋友，一個人租屋，很小很侷促。整天在家上班，身心俱疲，真的很想回家」、「中部或南部的太太說，很多時候，那是視訊也解決不了的孤獨。任何一件小事，都會是崩潰的理由，她曾經抱著北上的先生大哭，因為不知道下次再見面是何時。」

光是前幾位回覆的網友，就讓她紅了眼眶，回想起自己多年前也是一人住在7坪大的房間，沒有廚房，僅有一個插電的小鍋子，還是信用卡贈品，留言一出，開始有更多同感的人留言。

▲美食旅遊作家盧怡安臉書表示，這週買了竹地雞，做了炸雞，做了滷雞腳、滷雞胗，也許會寄給關心的朋友。（圖／翻攝自Facebook／盧怡安）

「可以多多視訊啊，還是不要出門啊。」她內心吶喊著，發現原來這麼多朋友很寂寞，需要被關心，她問起前同事是否安好，決定訂晶華軒餐點給對方，不過，其實朋友的心願很簡單，就只是想知道哪裡有好吃的粽子，於是兩人來個視訊喝酒。

後來，她決定「把愛傳出去，把人留下來」，擅長烹飪的她，這週買了竹地雞，做了炸雞，做了滷雞腳、滷雞胗，也許會寄給關心的朋友，「寂寞的人都不是需要什麼了不起的資源，可能就真的是一顆粽子。」

▲盧怡安也做了滷雞腳、滷雞胗，延續一份一份的關心。（圖／翻攝自Facebook／盧怡安）

她說，幸運的是，愛的傳遞好像真的起了漣漪。看到訊息的朋友，開始關心身邊的人，有女強人朋友獨自一人在台北打拼，想吃家裡的粽子，於是朋友衝去便利商店，把手上最好的粽子、食物，都打包成禮物包寄去「希望她感受到我的愛。」盧怡安說，也許就是這樣，一份一份的關心傳出去，返鄉的人，少一個是一個。