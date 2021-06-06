　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東80歲確診男死亡　饒慶鈴：端午請勿移動返鄉

▲台東縣長饒慶鈴宣布6日零確診，已連續4天零確診。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴宣布6日零確診，已連續4天零確診。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣連續4天0確診，惟1例案6366不幸身故，縣長饒慶鈴表示，台東已成立殯葬專責大隊，協助身故的確診者遺體後續處理事宜。另也呼籲民眾，疫情嚴峻的情況下，防疫工作絕不能輕忽鬆懈，端午節請勿移動返鄉，親友間以視訊相聚，避免人潮流動造成防疫破口。

▲台東縣長饒慶鈴宣布6日零確診，已連續4天零確診。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣葬儀商業同業公會成立殯葬專責大隊。

饒慶鈴6日召開疫情說明記者會說明6日0例、累計21例確診，共匡列327位接觸者，其中206位已解除隔離。確診者中有3例經疾管署東區管制中心同意後出院，列自主健康管理或居家隔離7天；另有1例死亡（案6366），為5月27日公布確診的太麻里男性居民、80多歲，6日已完成火化。縣府已與台東縣葬儀商業同業公會研商，成立殯葬專責大隊，如有確診者不幸在醫院死亡，專責大隊將到院處理，協助遺體運送及火化、相關場域事前消毒，參與人員也皆採自主健康管理14天。

▲台東縣長饒慶鈴宣布6日零確診，已連續4天零確診。（圖／台東縣政府提供，下同）

疫情仍嚴峻呼籲端午節勿移動返鄉，以視訊相聚。

饒慶鈴說明，台東目前共有15個鄉鎮市衛生所提供社區快篩站篩檢服務，星期六、日暫停，截至6/4共1,424人完成快篩，維持4例快篩陽性，PCR檢測結果2陰、2陽（案7815、7816）。5日開始啟用機場快篩站，提升蘭嶼及綠島整體防疫工作，盼維持兩離島零確診情形，截至今日下午2點共有20人（蘭嶼10人、綠島10人）快篩，均為陰性。

饒慶鈴最後呼籲民眾今年端午宅在家、避免不必要的外出與跨縣市移動。疫情依然嚴峻，雙北確診個案持續增加，各縣市也爆發多起工廠、家庭群聚感染，其他縣市也出現解除隔離後又確診的案例，面對不知從何而來的病毒防不勝防，只能以最高防疫標準面對，端午節請縣民配合，為了親友的健康，不返鄉、不群聚、少移動，以視訊取代面對面聚會，降低疫情擴散的機會，保護自己也保護家人。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走
小學生名字「只有2劃」　報到秒被全校記住
萬華按摩女「感冒回彰化」重症確診　恐怖4疑點待釐清

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

日本專家點破5個「洗髮錯誤」，原來仰著頭會沖不乾淨

曾智希「穿內褲躺床」秀美臀！　自曝日常居家穿搭…網嗨喊想看

吃蘋果不揪！阿金「氣到手插腰」雞翅手外八　網笑：在學烤雞嗎

梅威瑟灑上千萬爆買9輛豪車　勞斯萊斯自己開其他8輛送朋友

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

小孩在家超崩潰！梁詠琪變電腦通　鄭中基重拾地位靠「動森」

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

臭到懷疑喵生！牠聞腳「表情瞬間當機」　狂聞3次網笑：上癮了？

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

地方熱門新聞

家祭聚11人遭罰66萬？南投回應了

台南新聞處攝影接觸確診者　篩檢出爐

水利節最棒禮　石門水庫蓄水率日增

停課恐再延長　網友：家長們請堅強

新北「天震」三巨響　原因成謎！

台灣肺結核之父楊思標逝　楊敏盛感傷

林右昌：院所轉介確診　獎勵1萬

台南直播教學小兒感染醫師及明星藝人都來助陣

桃園美容美髮業暫停營業補助　業者：不夠繳房租　

林右昌：降2級不可能　以撐待變

何時恢復營業？桃園美容美髮業者透過直播問鄭文燦

桃園街道繫黃絲帶「我們需要疫苗」

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑

爸爸媽媽不用怕　台中市政府幫忙一起養孩子

更多熱門

相關新聞

紓困網站排隊8小時　網臉綠：明天申請GG

紓困網站排隊8小時　網臉綠：明天申請GG

民眾只要符合「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」的條件，即可依照投保薪資領取到紓困金，就有網友貼出勞保局的網址，表示如果不確定自己是否符合資格，輸入個人資料就能馬上知道。不過，有人實測後就無奈表示，他點開網站發現居然要等500多分鐘，「台灣人就是愛排隊。」

害5親人陷風險　染疫軍官：長官叫我回高雄

害5親人陷風險　染疫軍官：長官叫我回高雄

防疫神卡搶市！最高回饋13% 專家籲消費者須注意兩件事

防疫神卡搶市！最高回饋13% 專家籲消費者須注意兩件事

林靜儀砲雙北「不買菜分流」：面子比市民重要

林靜儀砲雙北「不買菜分流」：面子比市民重要

新竹市將設｢竹竹苗聯盟｣快篩站

新竹市將設｢竹竹苗聯盟｣快篩站

關鍵字：

饒慶鈴端午返鄉新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新疫情預言　6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面