快訊／端午節嚴禁促銷搶購　新北警告：賣場違規釀群聚罰30萬！





▲端午節將至，知名肉粽店出現採買人潮。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

端午節將至，為避免三天連假成防疫破口，新北市政府即日起禁止店家推出造成現場群聚爭購之例外行銷活動，並嚴格控管超商、超市及百貨賣場容留人數，同時再次呼籲民眾快速購買，以降低群眾感染風險。

經發局長何怡明表示，目前為疫情艱困時期，店家應避免推出造成現場群聚爭購之例外行銷活動，如一元搶購、限時限量商品、破盤大拍賣、姓名折扣優惠等行銷活動，故針對前述類似行銷活動採嚴格禁止，以避免防疫破口。違反規定得依傳染病防治法處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

何怡明表示，建議店家有相關配套措施因應，如改採線上促銷活動，不止降低營運成本，也減少接觸風險。

經發局補充，因應端午節到來，百貨賣場將會湧現採買人潮，為降低群聚感染風險，今日公告各大超商、超市及百貨，應嚴格實施容留管制，場所容留人數以實際營業面積除以3.3(平方公尺/人)核其管制量，違反規定得依傳染病防治法處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

經發局強調，違反公告相關事項，倘拒絕改善或屆期未改善完成，得要求停止營業，並經本府經濟發展局確認改善方得復業。市府將不定時查察此類場所，請所有業者於這段時間共體時艱，落實相關防疫措施。