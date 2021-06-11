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社會 社會焦點 保障人權

獨／阿伯返鄉不滿客運限載6人！怒砸轉運站櫃台 嗆：陳時中踹共

記者羅志華、陳豐德／台北報導

周末開啟端午連假，就怕人潮疏運、南下移動造成疫情擴散，《ETtoday新聞雲》記者11日晚間直擊到台北轉運站內有阿伯不滿客運乘載量剩下20%，搭不到車的他氣噗噗砸櫃台公告板，與站務人員爆發衝突，還嗆出「陳時中出來面對，該防的不防」等語，直至警方趕抵勸阻後才緩解情緒。

▲▼端午連假限制移動，客運一台車只能搭載6人讓返鄉阿伯不滿怒砸櫃台。（圖／記者羅志華攝）

▲端午連假限制移動，客運一台車只能搭載6人讓返鄉阿伯不滿怒砸櫃台。（圖／記者羅志華攝）

記者晚間直擊台北轉運站在新聞及政府大力宣傳下，售票處只剩下零星旅客，但由於客運規定乘載量只能20%，一台客運現今只能坐4至6人。往南投方向的旅客不耐久候與站務人員爆發口角衝突，站務人員耐心解釋運量管制措施，可旅客仍不聽，氣得直罵「狗屁啊！我什麼都沒看到，還等這麼久！」還有一名阿伯把矛頭向陳時中上，要找陳時中出來面對，指責他「該防的不防」。

▼往南投的車次共排了7人，阿伯不滿久候因此與站務人員發生衝突。（圖／記者羅志華攝）

▲▼端午連假限制移動，客運一台車只能搭載6人讓返鄉阿伯不滿怒砸櫃台。（圖／記者羅志華攝）

阿伯不滿客運公司宣導不足，害他買了票到場後，才知道可能搭不到車，因此怒砸櫃台的公告板，發現記者在拍攝還想強搶手機，讓站務人員高分貝怒斥阿伯「你這什麼態度啊？」不久後轄區警方接獲通報趕抵排解糾紛，阿伯稱自己6點多就到場卻遲遲搭不上客運，浪費自己的時間。

客運公司向警方解釋，由於前幾天才收到政府通知，除了在網站上公告之外，現場來買票後他們也都會一一通知排隊乘客：「可能搭不到下一班車」，並詳細告知乘載量限制規定，無奈阿伯仍不滿連續兩班車都無法搭上， 才會砸櫃台洩憤。

之所以客運運量會剩下20%，是由於公路總局限令國道客運經營業者，每車次僅限載客6人，發車時間也沒增加。以首都客運為例，依據中央疫情指揮中心與交通部的指示，每趟車次僅能限量載客6人，包括國道客運及台北往返花蓮都受到嚴格限制。首都客運指出，雖然被要求限載客量，但班次不能增加，交通部也沒有任何補貼措施，發車時間維持1到4小時不等頻率。

國光客運表示，有鑑於民眾返鄉心切，可以體諒無法搭上車的焦急，在警方介入勸導後，該名民眾已經表示道歉並給予象徵性賠償後，國光客運不會追究一時過於激烈的不理性行為。

候車近三小時後，這位民眾最後搭上1831路線21：30班車，踏上返回南投之路。國光客運呼籲，敬請民眾配合第一線服務人員引導，落實主管機關防疫規定，若因此帶來任何不便，彼此多加相互忍讓。

▼站務人員修理被砸毀的公告板。（圖／記者羅志華攝）

▲▼端午連假限制移動，客運一台車只能搭載6人讓返鄉阿伯不滿怒砸櫃台。（圖／記者羅志華攝）

連我阿嬤用了都會發光

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