台中新光三越櫃姐4代8人確診！87歲嬤最先病發　感染源疑新北孫女

記者唐詠絮／彰化報導

彰化再新增家族共餐群聚傳播鏈！昨天87歲阿嬤確診公布後，今天再增６名家人及1名外籍看護移工，台中新光三越香奈兒櫃姐(外孫女)，四代一家8人染疫，衛生局長葉彥伯指出，傳播鏈回溯到孫女5月底從新北返回彰化同住有關，目前已經進一步疫調，匡列上百人進行隔離採檢。

▲彰化縣衛生局長談家族群聚確診案。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化縣衛生局長談家族群聚確診案。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣一波波確診者名單中，不難發現水果盤商、台中返鄉群聚、台北旅遊史家庭群聚等，全部與聚餐有關，葉彥伯指出，今天（11日）的新增家族共餐群聚傳播鏈，這名確診阿嬤的孫女5月底自新北返回彰化同住，6月初一場將近20人家聚共餐後，6月8日老阿嬤發病CT值18，隔天公布在確診名單中，衛生局也於當天下午17時33分通知台中市衛生局及疾管署中區辦公室。

今天下午防疫記者會後，葉彥伯手繪一張家族傳播樹狀圖指出，發現阿嬤確診後，首波匡列近20名共餐的接觸者居家隔離，今天有兒子、媳婦、婆婆、孫女、1名女玄孫及1名照護的外勞確診，再加上台中新光三越櫃姐，確診人數已高達8人，接下來將再對確診者匡列，預計會有上百人進行隔離採檢。

葉彥伯藉此也提醒民眾，端午連假將至，不要外出趴趴走，減少感染的風險。

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