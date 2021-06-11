今晚9點啟動匝道儀控！交通部讓用路人「很難上國道」控管車流

記者李宜秦／台北報導

明天就是端午連假第一天，交通部今晚9點啟動高速公路匝道儀控，希望能透過管制，讓用路人不容易上匝道，進一步達到人流管制效果。另外也取消高速公路高乘載管制、0到5時國道通行費免費等，國道服務區賣場也關閉，僅開放部分廁所與加油站。

▲交通部長王國材。（圖／記者李毓康攝）

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交通部長王國材今日出席指揮中心記者會表示，今年端午疏運與往年大不相同，目標是讓用路人不方便、不容易上匝道，取消高速公路高乘載管制、0到5時國道通行費免費等措施，僅留下單一費率，並嚴格管控匝道儀控，若高速公路上車輛總量超過限制，就會擋下車輛上高速公路，如果匝道等候車輛過多，則會驅離車輛。

經統計，高鐵、台鐵、客運在連假期間乘載率大幅降低，高鐵約5％、台鐵3.42％、客運3.76％，相比過去端午連假都約465萬人搭乘大眾運輸，今年訂票人數只有65,765人，且國人還在陸續退票。

另外觀光局開設醫護人員防疫住宿專區，全台172家旅宿提供醫護人員優惠旅宿，若醫護人員有返家需求，但擔心家人有染疫風險，可入住優惠旅宿，全台13縣市都有旅宿可選擇，且旅館內也會分層分流，多是專門提供醫護人員，若有一般人員，則會分層使用。

▲端午連假交通部啟動管制措施。（圖／指揮中心提供）