端午連假返鄉「多久知道有沒有爆開？」　網曝天數：母親節是先例

▲許多民眾擔心端午節過後疫情會再擴大。示意圖，與本文無關。（圖／記者李宜秦攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠疫情爆發，雖然有不少人已經退票、決定不返鄉，但還是有些許民眾不得不趁著端午節3天連假回老家。就有網友對此提出疑問，好奇端午節連假放完以後，要多久才知道疫情有沒有再擴大？貼文一出，立刻引發熱議，其中就有不少人拿母親節來舉例，直言大概7天左右。

本站曾報導《連假前1日！他一早搭火車「自強號超空」 下秒傻眼：全上莒光號》，文中提到，有一名網友要搭車去高雄上班，雖然看到自強號的每個車廂幾乎都是空的，但莒光號卻有6成滿，根本就是變相群聚。

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明天就是端午連假了，雖然已有不少民眾決定不返鄉，但還是有些人不得不回家。因此，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「端午節過後幾天才知道疫情有沒有爆發」為題發文，提到端午節過後，要過差不多幾天才會知道有沒有人在連假確診？他什麼時候才能安心出門採買？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「跟母親節過後一樣，潮水退了才知道」、「可以先預估14天」、「去車站看還是蠻多人的」、「要爆7天後就會陸續開始」、「至少要7天後才比較明顯」、「可能7月初前後」、「看母親節那次就知道了，大概7至14天」、「母親節那次是7天」。