亂按iPhone計算機！她驚見「神秘功能」...網嗨了狂試：從沒發現

▲一名女網友發現iPhone內建功能，驚訝不已。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



實習記者陳妙津／綜合報導

iPhone每次推出新機都會吸引大批「果粉」追隨擁戴，方便又實用內建功能也是主因之一。一名iPhone女果粉即表示，她發現內建的計算機有一個神秘功能，驚奇之下忍不住PO網分享「原來有這個哦！」引起一陣熱議。

一名女網友在Dcard有趣版貼出計算機畫面截圖表示，「在我亂按了一堆數字後，計算機受不了了」，只見截圖中的欄位呈現大大的「錯誤」二字，讓她覺得相當新奇直呼「原來有這個哦！」

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▲iPhone內建的計算機的神奇功能讓一票網友驚呼連連。（圖／翻攝自Dcard，下同）



貼文曝光後引發熱議，其他網友紛紛驚奇回應，「好酷哦，用那麼久iPhone不知道會這樣欸」、「不用亂按啊，1/0就會寫錯誤了」、「用iPhone好幾年，完全沒發現有這個耶」、「-1開根號也是錯誤」、「我也是第一次知道有錯誤欸！莫名的很可愛哈哈」。

內行網友還表示，如果將計算機橫向操作，左側會出現sin、cos、tan等較複雜的計算功能，不過也有網友表示這些功能早已存在很久了，幽默回原PO「已知用火」。還有網友開玩笑指出若以計算機按下1312-1225，欄位中會出現聖誕樹的表情圖案，但其實是P好後的截圖，仍騙到不少人跑去嘗試後，才驚覺被騙大呼「害我跑去試了哈哈哈」