來杯「嗚嗚嗚」！客人愛自創飲料名...店員崩潰：上帝派人來提高我EQ

▲客人自創新詞讓原Po自嘲，「上帝派人來提高我EQ的」。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者高琳景／綜合報導

台灣手搖飲料店林立，不但滿足民眾每日來一杯的生活小確幸，也是不少在學學生打工的好去處。一名手搖飲店的店員即分享工作時的「趣事」，他表示，有許多客人喜歡自創新詞彙，讓他自嘲「我都覺得是上帝派人來提高我EQ的」。

一名男大生在Dcard手搖板上以「點飲料時，不要自己發明新詞彙」為題發文分享，表示有一位阿姨在電話中點餐「大綠兵5分鐘過後自取」，然而卻讓他一臉問號的再次詢問「大綠...不好意思，方便說一次嗎？」沒想到對方竟態度超差的回「大杯綠茶無糖正常冰」！

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另外一位阿姨在點餐時則表示「我要apple紅，半糖去冰」，當下原Po只能拿出櫃檯假笑，再度確認「請問是蘋果冰茶，半糖去冰嗎」，而阿姨則回「對啊，這就是apple紅不是嗎？」為了給阿姨面子，原Po只能硬著頭皮回頭朝內場喊「apple紅！半去哦」。

▲客人自創新詞「嗚嗚嗚、apple紅、大綠兵」。（圖／記者許力方攝）

甚至還有一位男大生說「我要一杯嗚嗚嗚」，當下原Po直接大LAG「嗚嗚...5？蛤！什麼？」原來是「烏龍綠無糖無冰，烏無無」。遇到這些自創發明用語的客人，讓原Po當下直呼「老闆，我要離職，全世界都要糟蹋我。」

不少網友看到文章後，笑噴「嗚嗚嗚也太濃縮，這樣母湯」、「我和店員說過，我要一杯大奶波波」、「apple紅也太可愛」、「現在的飲料店店員還要會玩腦筋急轉彎」、「大家都很會濃縮欸」、「好好笑，可是感覺當時的白眼應該快翻到後腦勺」、「下次跟他說，apple紅50 dollars喔」。