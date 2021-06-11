iPhone容量買64GB不划算？ 內行曝「1訣竅」：夠用又省錢

▲有網友認為購買容量只有64GB的iPhone相當不划算。（圖／Apple）



實習記者陳妙津／綜合報導

iPhone向來以獨特外型、系統及使用模式，吸引大批死忠「果粉」支持追隨，其中儲存空間的大小也是不少人換購考量的主要因素之一。近日有一名網友分享指出，他認為購買iPhone選擇容量最低的64GB很不划算，掀起其他用戶加入熱議。

一名網友在Dcard一篇討論iPhone容量的文章留言表示，除了有價格考量和本就不將檔案存在手機的兩種人外，64GB絕對不夠使用一般人正常使用，「清的再怎麼勤App還是會佔掉30+GB，iOS15的更新包有5GB，代表你的手機只能被迫放棄更新了欸，iPhone一律買128GB起跳的，除非你覺得你是花錢買苦頭吃。」

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該名網友建議，如果買了64GB就覺得很夠用，甚至用不到這麼多容量的人，除非只愛iOS系統，或是很喜歡清檔案，不然不需要買到價格高達兩、三萬的iPhone。

▲該網友建議，若64GB非常夠用、甚至不需要用到這麼多容量的人，除非是非iOS系統不可。（圖／pexels）



不過也有另名入手64GB的網友表示，選擇iPhone是因為系統流暢又有良好組裝，但平常他不常用手機玩遊戲、處理正式檔案，拍照也是隨手拍拍，不會當成專業攝影器材，即使沒刻意清理檔案，64GB也相當充足，無需擴容也不影響使用經驗。



文章吸引其他網友熱烈回應，不少人解答省容量的最佳辦法就是「直接將照片存至雲端」，「其實資料多到一個程度後，不如icloud辦了省事」、「建議買個iCloud把照片都上傳，可以省內存」、「買icloud存照片加上很愛整理手機，64很剛好」、「手機照片用google相簿備份就行」、「把照片都丟iCloud不下載到本地，這樣還很夠用」、「要看的時候點開照片就可以下載」、「64+iCloud根本用都用不完，買小容量超省錢」。