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桃園本土確診數未下降　鄭文燦：防疫每一天都要謹慎以對

▲桃園市長鄭文燦11日下午主持疫情說明記者會，針對桃園最新疫情做出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦11日下午主持疫情說明記者會，針對桃園最新疫情做出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心11日公布本土新增286例個案，其中桃園市本土個案有19例，由於雙北市本土確診個案都有下降趨勢，桃園市始終維持雙位數字未見下降；市長鄭文燦表示，居家隔離的人數是可以看得出疫情的風險高低，考量疫情是向上或向下，我們會非常縝密注意，防疫的每一天，每個細節都要照顧，數字高一點、低一點，我們都要謹慎以對。

鄭文燦指出，桃園市居家隔離人數可看出疫情風險高低，我們從高點的2500人到今天是947人，因為疫調做得較徹底，隔離範圍又比較大，只要在這個隔離範圍，基本上社區防線是相對安全的。此外，我們做隔離期滿的二次採檢，像昨天有14位，二次採檢多了7位，這7位都是病毒量很少CT值很高，風險是低的，不過按照規定我們還是通報，如果扣掉這7位後只剩下7位。

▲桃園市長鄭文燦表示，桃園居家人數可看出疫情風險高低，防疫的每一天都要謹慎以對。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦表示，桃園居家人數可看出疫情風險高低，防疫的每一天都要謹慎以對。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，疫情每天的數字會有高一點或低一點，我們會看均線，比如說5日均線，來考量疫情是向上或向下，我們都會非常縝密注意。另外，台北、新北距離桃園很近，互動也很密切，今天京元電子負責外籍移工管理公司盛華人力仲介，他在現場工作，但其戶籍在桃園，這個確診個案也算在桃園範圍內，我們一樣做疫調、做追蹤，防疫的每一天，每個細節都要照顧，數字高一點、低一點，我們都要謹慎以對。

衛生局長王文彥則解釋，針對本土確診個案可能要看5天，有時1天比較高，比如說，今天19例裡有9例是凌晨5點檢驗出來就通報，通報就會自動在電腦上，有時看5天，如果持續這樣當然就高，如果明天掉下來，就是以5日線來看，我們才能再分析，目前除此之外，19例我們看都是二次、三次感染，且大部分都是居隔，雖然是19例，我們居家隔離並未增加反而在減少，依這幾個來分析，我認為疫情雖還在高峰上，不過並沒有嚴峻，我們還會持續觀察。

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