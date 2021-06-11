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6.2萬台灣人已打大陸疫苗　路透：北京影響輿論典型案例

▲▼台灣民眾抗議中國阻擋疫苗。（圖／路透）

▲台灣民眾抗議中國刻意阻擋疫苗。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

台灣疫情持續燃燒，大陸近日多次表明向台提供疫苗意願，但政府與民眾皆對「中國製」疫苗的安全抱有疑慮。大陸國台辦11日表示，歡迎台灣民眾自行前往接種疫苗，並呼籲政府移除中國疫苗運往台灣的「人為障礙」，讓民眾有機會接種中國研發「高效疫苗」。

《路透社》指出，中國的提議對台灣民眾沒有太大吸引力，台灣政治大學5月民調顯示，大多民眾拒絕接種中國疫苗。台灣安全官員表示，這是北京影響台灣輿論的典型案例，「可能對少數民眾有吸引力，但負擔得起費用的人並不多。」

國台辦表示，搭乘民航客運來大陸的台灣人，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後）、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。聲明中更強調，台灣政府應儘速移除疫苗輸台的「人為障礙」，以利台灣民眾獲得安全、高效的大陸疫苗。

截至5月31日，台灣已有約6.2萬民眾在中國大陸接種疫苗，大多長居當地生活與工作。

據《路透社》報導，中國長期稱台灣為領土之一，並多次提出要向台灣「同胞」提供疫苗，國台辦聲明中多次強調，中國國藥與科興疫苗皆獲世界衛生組織認可，納入「緊急使用清單」，在全球90多國施打，顯示大陸疫苗良好安全性與保護力。

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