基隆文化中心美術館展場提升工程　今開工祈福儀式盼疫情趨緩

▲基隆文化中心美術館展場提升計畫工程，今開工祈福儀式盼疫情趨緩。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局辦理的「基隆美術館展場提升計畫」工程案，今（11日）於文化廣場舉行開工祈福儀式，適逢疫情三級警戒，現場全程恪遵防疫措施並選於戶外空間舉辦。此計畫向文化部爭取2億4千萬元的經費，重新翻修落成迄今超過35年的基隆重要藝文核心，期盼全台首座文化中心能再展時代風華。

文化局長陳靜萍指出，基隆文化中心前身為日治時期1903年興建的「基隆公會堂」，本棟建物於1985年落成啟用，不僅是全台首座文化中心，同時也扮演基隆藝文推廣的重要媒介。

▲基隆文化中心美術館展場「模擬圖」。

陳靜萍說，此計畫向文化部爭取2億4千萬元的經費，要將使用時間長久、老舊及漏水狀態嚴重的文化中心重新翻修，配合去年底開工的「演藝廳暨周邊裝修工程」，以美術館規格將文化中心1至3樓一併規劃城展場空間，保留國內文化中心唯二的宮廷式階梯，也將1樓打通讓動線更流暢。4至7樓迴廊將整建為新的休憩空間。

文化設施科長吳純明表示，文化中心經歷多次小型整修後，各空間機能已無法整合相互串接，且相關設施（備）效能也逐漸老舊，此次爭取經費將針對文化中心整體空間進行大規模整修，整修工程預計將於明年初完工。

因應新型冠狀肺炎疫情，文化局為配合疫情三級警戒，此次開工祈福儀式簡單慎重，現場戶外空間限制10人以內並全程配戴口罩，抱持安全社交距離。近來民眾因居家防疫而無法出門參與藝文活動，此次開工儀式除祈求工期順利圓滿，也期望疫情儘快緩和。

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