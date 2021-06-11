安心寶飽箱+健康蔬果箱　基隆全國之先「善經濟」直送急困學生

▲安心寶飽箱X健康蔬果箱，基隆「善經濟」直送急困學生。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

慈濟基金會攜手基隆市政府合作，率全國之先，提供「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」直接配送本市2131位急困學生家中，讓學生防疫期間不出門，健康安心吃，推行「善經濟」同時照顧在地運輸業者生計也媒合在地產業經濟。市長林右昌代表市民感謝慈濟善心大德。

基隆市長林右昌由教育處長林祝里、觀銷處長曾姿雯及參議翁利芳陪同，今（11日）在市府貴賓接待室透過視訊，向慈濟基金會執行長顏博文等人致謝，藉視訊畫面致贈感謝狀，表達由衷謝意。

▲安心寶飽箱。

林右昌透過視訊表示，暑假將屆，他在日前與教育處林處長商討協助本市兩千餘位弱勢家庭孩子，透過翁參議與慈濟基金會的協助，在暑期提供弱勢孩子家庭「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」，防疫期間飲食上無後顧之憂，健康又營養。

林右昌強調，這項善舉，基隆市率全國之先與慈濟基金會合作，共同照顧經濟弱勢的急困學生家戶，並結合在地運輸業者配發食物箱及蔬果箱，在經濟受疫情影響的狀況下，營造一個共善經濟循環模式，照顧學童同時能顧及多重產業。

▲健康蔬果箱。

教育處表示，因受COVID-19疫情影響，學校停課至暑假，市政府為照顧弱勢學生用餐問題，停課不停餐，持續補助弱勢學生午餐，包括低收入戶783人、中低收入戶489人、弱勢兒少158人、清寒701人，暑假期間更加碼照顧經濟弱勢家庭餐食協助。

基隆市政府與慈濟基金會大愛傳遞，至需要幫助的學生家庭，提供「安心寶飽箱」供急困學生餐食，並為能提升學生營養健康，由教育處營養師以當令及健康食材，設計出「健康蔬果箱」內容，並由產發處協助媒合業者提供食材及後續包裝，將於暑假期間每月配送一次到學生家戶中，吃得安心又健康。

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