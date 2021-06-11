周玉蔻驚爆「特權VIP」疫苗名單　點名「有一媒體董事長」

▲周玉蔻。（圖／翻攝直播）



記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人周玉蔻11日在臉書爆料《獨家》消息，「好心肝」特權邀請打AZ的VIP裡面，據傳有一媒體董事長！「趙少康？！」而在周玉蔻爆料前，名嘴謝寒冰昨晚也在直播節目中爆料，有很多名嘴都被邀去打，包括主播、主持人，還有很多演藝圈的人，名單非常精彩。

北市好心肝診所爆發特權大疫苗事件，已遭重罰200萬元，而這份施打疫苗的名單已悄悄在媒體圈曝光。名嘴謝寒冰10日晚間在爆料，這份名單非常精彩，都是依些有頭有臉的人士，而藍的綠的都有。

謝寒冰表示，這些人去打的上千位志工他們難道不知道自己不能打啊？他們不曉得嗎？相信他們心裡頭很清楚，這風聲早傳開。他指出，「很多名嘴都被邀請去打，也有主播、主持人、老闆工商大老去打，某會會長去打，演藝圈的一些人也去打 一大堆，這名單非常精彩。」

謝寒冰說，這份名單多的，一大堆人豈止演藝圈，各行各業都有，都是一些有頭有臉的人士，這些名單會非常精彩。

不過，謝寒冰也說，不是當過好心肝志工就會去打，有被列名單的，不見得有去打，但被列名單的確實有人去打，「光我知道的，藍綠都有」。

有網友問柯文哲是否知情？謝寒冰認為，柯文哲一開始應該是不知情，但後來柯的態度都放軟了，所以柯文哲現在一定已經知道怎麼回事，包括北市副市長黃珊珊也知道，而這些名單的人跟總統蔡英文、衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌都很熟，「裡頭一缸子陳時中好友」，因此他呼籲，「一定要公開這份名單，太精采了，太多八卦可說」。

▼周玉蒄指好心肝特權打疫苗名單有趙少康。（圖／翻攝自周玉蒄臉書）