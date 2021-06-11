快訊／被周玉蔻點名偷打VIP疫苗　趙少康駁：我沒有！不會幹這種事

▲趙少康回應打疫苗。（圖／翻攝觀點直播）



記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人周玉蔻11日在臉書爆料《獨家》消息，「好心肝」特權邀請打AZ的VIP裡面，據傳有一媒體董事長！「趙少康？！」對此，趙少康稍早在廣播節目澄清，「我沒有，請大家放心，我不會幹這樣的事情。」

趙少康強調，我沒有去啦，徹徹底底沒有沒有，我這麼半年一年來，我沒去，沒有通過電話、LINE什麼都沒有，完全沒有，反正就跑出這麼一個很好笑的事。

趙少康也替好心肝診所講話，他們做很多好事，而且北市府公文5月初就給他們疫苗了，但那時候就沒有人要打，至於為什麼要給好心肝，他認為應該是因為好心肝打B肝的疫苗很多，乾脆就請他們打掉，顯然那時候打不了太多人，我相信他們醫護一定都打了，打了還有剩，所以只剩兩條路，第一就還衛生局，再來就找其他醫護來打。

針對這份疫苗名單，檢調仍在調查，還傳喚了好心肝的負責人許金川，趙少康批評，「這真的壞心肝的人」，你去整人家，根本是政治追殺，關鍵是疫苗，現在疫苗不夠嘛，如果疫苗夠，不管丁怡銘或誰都好都可以去打，「現在疫苗不夠，不要想辦法轉移焦點，蔡英文不給足的疫苗就是失職」。

▼周玉蔻點名趙少康打疫苗。（圖／翻攝周玉蔻臉書）





