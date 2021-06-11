大咖坐鎮高端記者會！名導見「台版史懷哲」身影：完全放心了

▲連加恩坐鎮表示，打完疫苗第二天就可上班！（圖／ETtoday新聞雲直播）



記者劉維榛／綜合報導

昨（10日）國產高端疫苗宣布二期試驗解盲成功，將向食藥署申請緊急使用授權（EUA），但不少民眾仍對疫苗安全性劃上問號。知名導演葉天倫也相當關注這場記者會，結果他驚見現場有一位醫界大咖坐鎮，也就是「台灣版史懷哲」的連加恩，讓葉天倫信心喊話，「完全放心了！」

葉天倫昨日也緊盯高端疫苗直播，一邊聽著總經理陳燦堅宣布解盲成功，結果往左側一看，秒讓葉天倫驚呼，「對高端疫苗也很陌生的我，在記者會看見連加恩出席，就完全放心了！」

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葉天倫表示，2001年第一屆台灣外交替代役，他（連加恩）在布吉納法索發起「拿垃圾換舊衣」等等活動，獲得外交睦誼獎章。在西非行醫三年，之後在哈佛攻讀公共衛生博士學位。而去（2020）年8月舉家從美國回台，加入高端病毒疫苗的研發工作。

▲二期臨床數據大公開！（圖／ETtoday新聞雲直播）



擁有「台灣版史懷哲」之稱的連加恩，這次在記者會上，他以高端疫苗疫苗事業發展處副處長的身分表示，高端疫苗與已上市、取得EUA的疫苗，假設全身性的不良反應（發燒、倦怠、肌肉疼痛等）來做比較，安全性數據字遠比這些平台的疫苗「來得好很多」。

連加恩強調，接種高端疫苗所產生的全身性不良反應，「從4000個數據來說，是相當相當的輕微」，民眾打完第二天是可以去上班上學的。至於施打疫苗後，是否有血液凝集與自體免疫的疾病，連加恩表示，二期期間並沒有監測到，「沒有任何疫苗相關的嚴重不良事件」。