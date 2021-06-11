會議紀錄曝光！柯文哲主持會議　要求「6／9前打完660瓶疫苗」

記者陳家祥／台北報導

台北市黑箱疫苗風波持續延燒，北市府配發疫苗的好心肝與小禾馨診所近2百瓶疫苗引發爭議。北市議員不分黨派，紛紛直指柯文哲甩鍋小股長送政風，再逼衛生局長黃世傑請辭下台。民進黨議員陳怡君11日上午更提出一份北市府6月8日的會議紀錄，直指要求衛生局在6月9日前打完660瓶疫苗的人就是與會主席柯文哲。

根據被曝光的會議記錄，6月8日上午柯文哲以指揮官身分召集會議，會中決議「請於明（6／9）將本市剩餘660瓶COVID-19疫苗，全數施打完畢」。

對此，陳怡君也質疑，疫苗偷打之亂僅股長扛責？北市府內會議在6月8日上午開會，決議6月9日前施打完成，接著當天就爆診所連夜偷打，「這怎麼會是基層小股長能決定的？」

另外，在會議記錄曝光後，在網路上也隨即引發討論，比對6月8日會議記錄與北市府公布配發好心肝等診所的疫苗數量，也有人發現6月8日有柯文哲主持的會議，但當天好心肝領了100瓶，小禾馨5瓶，和眾2瓶，捲入偷打疑雲的診所一共領走107瓶。至於這其中有沒有關聯，目前尚待市府與有關單位進一步說明。

好心肝診所爆出幫非屬1、2、3類的對象施打疫苗，共打了超過千人，雖然北市府已重罰業者200萬元，並收回其特約醫院資格，未來不得進行疫苗接種作業，同時也將承辦股長也移送政風調查，但後續爭議與疑雲仍不斷受到關注與討論。

截至目前為止，柯文哲除了10日上午公布診所領取疫苗數量、日期與名單外，當天深夜也透過臉書再度表示道歉，「我已經就管理疏失的部分，向大家道歉。我也承諾台北市政府一定會調查清楚，絕對不會逃避相關責任。」

認錯之餘，柯文哲也提出質疑，認為想打疫苗、想搶疫苗都是人性，問題出在疫苗不夠，「如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？」

▼北市會議記錄曝光。（點圖放大／議員陳怡君研究室提供）

▲北市公布領用疫苗的診所名單。（圖／北市府提供）