被問3+11！陳時中動怒「我已經負責」別再汙衊　網開噴：用嘴扛嗎

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨立委高虹安今（11）日質詢火力全開，再度拿「3+11」沒有會議紀錄一事質詢陳時中；陳時中對此回應，之前他就說過3+11由他負責，「不要拿這個東西來汙衊我們」。消息曝光後，也在PTT上引發熱議，就有網友表示，「看高虹安質詢不知為何蠻爽的」、「已經負責了？負了什麼責」。

由於高虹安希望透過會議開直播來消除民眾疑慮，因此再度針對3+11一事表示，「3+11的決策會議紀錄到現在沒有這件事情，其實也是民眾對於指揮中心沒有信心一個很大的問題。」

對此，陳時中則回應，「我已經講過3+11這件事情我負責了！我們有一定的程序」，如果每場會議都直播的話，「是不是都不用辦了？」他已經再三強調3+11有一定的程序，「請不要一直拿這個東西來汙衊我們。」

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▲陳時中強調，「3+11」他已經負責。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）



由於陳時中越講越大聲，語氣也越漸激動，因此就有網友在PTT的Gossiping板上，以「高虹安質詢陳時中3+11暴怒」為題發文，並貼出雙方對談的影片，表示陳時中因為3+11一事大動肝火。

而貼文底下也有許多網友留言回應，「是能負責什麼」、「所以現在繼續3+11嗎」、「有什麼資格暴怒」、「負責在哪？嘴巴說我扛這樣嗎」、「完美示範，講話大聲就贏」、「嘴巴說負責，行動上負什麼責」、「見笑轉生氣啊」、「到底負責什麼？嘴巴說說」。