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日本考慮奧運開幕前「降級」緊急事態宣言！　最快下周宣布決策

▲▼2020東京奧運,東奧。（圖／路透）

▲東京奧運將在7月25日開幕。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本東京奧運訂於7月25日開幕，但日本國內仍深陷新冠肺炎疫情中，緊急事態宣言也不斷延長。有消息指出，為了讓東京奧運能順利進行，政府將按照原定計畫在20日解除緊急事態宣言，但奧運開幕前各地仍將處於降級後的「防止蔓延等重點措施」。

根據《路透社》報導，在過去一個月的緊急事態宣言限制之下，東京都的確診數量有所下降，但為了因應即將到來的奧運，日本政府最快下星期會決議，在20日緊急事態宣言結束後，將目前所有適用於緊急事態的9都道府縣，維持在「防止蔓延等重點措施」範圍。

東京等9地緊急事態即將於6月20日解除，而「防止蔓延等重點措施」是依據2月上路的特別措施法修正案而訂的新規定，知事可命令實施區域餐飲業者提早打烊、縮短營業時間，並可對不配合的業者開罰最高20萬日圓（約新台幣5萬1500元）。

日本防疫顧問小組成員、京都大學教授西浦博日前才表示，從目前的數據推算，緊急事態宣言解除後，重症患者人數將再度上升，無論屆時疫苗接種率為多少，8月上旬重症病床使用率都會突破70％，將不得不再一次發布緊急事態。

►東京8月恐再發緊急事態　重症數將激增！專家估11月才能解除

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