防疫被操翻！陳時中議場「打盹照」曝光　網淚喊：辛苦了

▲立委鄭運鵬拍下陳時中部長「立院打盹」。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國內新冠疫情未見趨緩，三級警戒延長至6月28日，指揮中心與各地的防疫人員在前線忙翻。對此，民進黨立委鄭運鵬今（8日）拍下一整天接連在立院、防疫記者會趕場的陳時中「一張照片」，立刻引起網友熱議。

鄭運鵬稍早前在臉書曬出一張「陳時中打盹照」並表示，這是早上我在議場特別預算質詢休息時間拍到的陳時中部長，他在打盹休息。

鄭運鵬指出，這三年來在立法院，不管是院會還是委員會的休息時間，即使是去年國民黨因為美豬大鬧半年，他也沒有過顯露疲態，而今年初有一次和他聊天，他告訴我，對於控制疫情和健保制度，這種能救人的事情，他很有興趣。

鄭運鵬認為，陳時中不是文官，他不需要當公務員來討皮痛找罵挨，當部長也絕對不會賺得比他的本業牙醫師還多，他的興趣就是他的使命感，而且，他的「實績」很不錯。

▲立委鄭運鵬拍下陳時中部長「立院打盹」。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

鄭運鵬說，台灣疫情控制，不止政府政策要對，還要每個人都乖乖遵守，不然喊得再嚴格的政策都沒有用，有人故意不守規矩、有人受不了嚴格管理，3+11和14+0都是一樣無效的防疫對策，看這幾週疫情重災區，雙北市長們喊話封城講破嘴，市場照樣人擠人，大家就知道我的意思，藍白支持者也不用來戰這個了。

鄭運鵬最後提出3點建議：不要轉傳連自己都不確定的資訊、請乖乖遵守不管是指揮中心、還是地方政府的防疫規定，以及要繼續保持信心，「這幾天確診數看起來不但下降了，而且開始穩定了，我相信連新北市都很快能進入，可以確實疫調的規模。」

不少網友看到「阿中打盹照」後紛紛留言打氣，「辛苦了」、「謝謝部長」、「部長辛苦了，感謝您為台灣的付出」「辛苦了！要面對疫情，還要面對無理取鬧及心懷不軌的的政客跟巨嬰。」。