散布假訊息全台20天查獲138案　恐嚇醫護檢方起訴求重判

▲臺灣高等檢察署 。（圖／取自GOOGLE）

記者陳崑福／台北報導

疫情嚴峻，臺高檢署並自5月中成立「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」，同日各地方檢察署亦成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，專責小組成立迄今，從嚴從速偵辦散播疫情假訊息案件共計138件、165人，其中一人聲押禁見獲准，另起訴一起急診室言語恐嚇醫護案，檢方並請求法院加重量刑。

臺灣高等檢察署於「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」疫情期間，加強督導所屬檢察署查緝散播疫情假訊息犯罪，從2020年3月2日起至2021年6月7日止，共偵辦散播疫情假訊息案件998件、1230人。

其中臺高檢署於5月19日成立「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」，同日各地方檢察署亦成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，專責小組成立迄今，從嚴從速偵辦散播疫情假訊息案件共計138件、165人。

而臺北地檢署檢察官於於5月21日，針對在新北市發傳單造謠的邱姓男子，訊後向聲請羈押，法院准押。

士林地檢署方面，一名王姓男子於5月8日因在醫院急診室救治期間不耐久候，拒遵守護理師指示，且於急診室內以言語恫嚇在場醫護。檢察官5月24日提起公訴並請求法院加重其刑。

而洪姓男子於5月31日，在中和的雙和醫院內持刀砍殺醫護人員案。洪姓男子雖仍在醫院戒護就醫治療中，尚未移送，新北地檢署當日即分案偵辦，承辦檢察官亦立即指示司法警察蒐集相關犯罪證據，並以視訊方式訊問相關證人，迅速保全相關犯罪證據。

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