　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

散布假訊息全台20天查獲138案　恐嚇醫護檢方起訴求重判

▲臺灣高等檢察署 。（圖／取自GOOGLE）

▲臺灣高等檢察署 。（圖／取自GOOGLE）

記者陳崑福／台北報導

疫情嚴峻，臺高檢署並自5月中成立「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」，同日各地方檢察署亦成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，專責小組成立迄今，從嚴從速偵辦散播疫情假訊息案件共計138件、165人，其中一人聲押禁見獲准，另起訴一起急診室言語恐嚇醫護案，檢方並請求法院加重量刑。

臺灣高等檢察署於「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」疫情期間，加強督導所屬檢察署查緝散播疫情假訊息犯罪，從2020年3月2日起至2021年6月7日止，共偵辦散播疫情假訊息案件998件、1230人。

其中臺高檢署於5月19日成立「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」，同日各地方檢察署亦成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，專責小組成立迄今，從嚴從速偵辦散播疫情假訊息案件共計138件、165人。

而臺北地檢署檢察官於於5月21日，針對在新北市發傳單造謠的邱姓男子，訊後向聲請羈押，法院准押。

士林地檢署方面，一名王姓男子於5月8日因在醫院急診室救治期間不耐久候，拒遵守護理師指示，且於急診室內以言語恫嚇在場醫護。檢察官5月24日提起公訴並請求法院加重其刑。

而洪姓男子於5月31日，在中和的雙和醫院內持刀砍殺醫護人員案。洪姓男子雖仍在醫院戒護就醫治療中，尚未移送，新北地檢署當日即分案偵辦，承辦檢察官亦立即指示司法警察蒐集相關犯罪證據，並以視訊方式訊問相關證人，迅速保全相關犯罪證據。

►Her今天推出3種堅果量販組

ET快訊
證實郭台銘買不到？　蘇貞昌曝「他手上沒有疫苗啊」
「負20度C」莫德納封緘畫面曝光　明日開放施打
快訊／內湖電視台攝影猝死馬桶上　「屍檢確診」全大樓清消
國產28萬劑疫苗曝光　聯亞證實：量產、解盲已同步進行
AZ疫苗恐釀血栓　陳時中掛保證：醫藥費政府全包
YouTuber工作室「半夜大火」燒掉心血！找到原因傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／內湖電視台攝影猝死馬桶上　「屍檢確診」全大樓清消

登山領隊強攻頂害隊友「墜谷慘死」！辯聊天靠太近…判刑1年8月

桃園狠男酒後持刀刺死茶藝館女子　法官以預謀殺人重判15年

快訊／桃園居家檢疫男留假地址落跑！警方4小時火速逮人

快訊／再增2警察確診　新北「這間分局」確診人數居全台第一

散布假訊息全台20天查獲138案　恐嚇醫護檢方起訴求重判

猝死暴增恐成防疫破口　檢怒：衛生機關推諉「優先快篩截堵疫情」

桃園爆2死！居隔男感覺不適急救亡　平鎮婦家中驟逝「兒孫確診」

台南警揪6移工群聚「1狂燒逾38度」　急送快篩

女闖軌道「詭異敬禮」躺下！台鐵司機急煞嚇傻　她腳掌全碎：好痛

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

舒華《玩很大》一心只想打風田XD　奶兇跳《LION》..屈中恆女兒跟她通話爆哭

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

快訊／內湖電視台攝影猝死馬桶上　「屍檢確診」全大樓清消

登山領隊強攻頂害隊友「墜谷慘死」！辯聊天靠太近…判刑1年8月

桃園狠男酒後持刀刺死茶藝館女子　法官以預謀殺人重判15年

快訊／桃園居家檢疫男留假地址落跑！警方4小時火速逮人

快訊／再增2警察確診　新北「這間分局」確診人數居全台第一

散布假訊息全台20天查獲138案　恐嚇醫護檢方起訴求重判

猝死暴增恐成防疫破口　檢怒：衛生機關推諉「優先快篩截堵疫情」

桃園爆2死！居隔男感覺不適急救亡　平鎮婦家中驟逝「兒孫確診」

台南警揪6移工群聚「1狂燒逾38度」　急送快篩

女闖軌道「詭異敬禮」躺下！台鐵司機急煞嚇傻　她腳掌全碎：好痛

快訊／法國總統馬克宏「當街被甩巴掌」　隨扈飛撲逮捕巴掌男

結紮「切到胰臟」愛狗亡！動保處重罰「誇張獸醫」：停業1年

證實郭台銘買不到？　蘇貞昌曝「他手上沒有疫苗啊」

你可能不知道的6大「保養真相」！洗臉不是按摩越久越乾淨

上市櫃海外、大陸投資　首季獲利創10年新高！

快訊／內湖電視台攝影猝死馬桶上　「屍檢確診」全大樓清消

北部確診孕婦再傳好消息！成功脫離呼吸器、寶寶3採陰

中央大學施工要千名女住宿生月底搬離！憂成防疫破口　校方回應了

不斷更新／東森集團、金融業力挺防疫前線　企業捐款破7億！

企業捐贈防疫物資　南警防護全面再升級

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

社會熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

公審女同學後遭起底　政大男疑不堪壓力墜樓亡

下八仙碼頭男性水流屍「新冠確診」　

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

即／車停中彰快速道路　女墜落20多米喪命

只剩下半身！翡翠水庫上游浮屍　警消：被啃食過

女闖軌道「詭異敬禮」躺下！台鐵司機急煞嚇傻

南投家祭「警棺材旁蒐證開單」分局長登門道歉

正妹登山遭撲倒猥褻　她喊5字嚇跑變態

即／全台警員再增2名確診

桃園居隔男不適急救不治　平鎮婦家中驟逝兒孫確診

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

更多熱門

相關新聞

證實郭台銘買不到？蘇貞昌：他手上沒疫苗

證實郭台銘買不到？蘇貞昌：他手上沒疫苗

針對佛光山和鴻海創辦人郭台銘日前都說要捐疫苗，行政院長蘇貞昌8日表示，郭台銘想要捐，也必須手上有疫苗才行，因為現在連國外都缺，如果郭有疫苗，大家都會很高興。至於佛光山部分，衛福部長陳時中說，目前已請衛福部和嬌生接洽。

母子均安！確診孕婦再傳好消息

母子均安！確診孕婦再傳好消息

快篩機動隊揪出2確診者！萬華社區排隊篩檢

快篩機動隊揪出2確診者！萬華社區排隊篩檢

國產疫苗曝光！聯亞證實：量產、解盲同步進行

國產疫苗曝光！聯亞證實：量產、解盲同步進行

桃園居檢男留假地址落跑　警4小時逮人

桃園居檢男留假地址落跑　警4小時逮人

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫臺高檢署邢泰釗醫護假訊息

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

30多歲女染疫亡！高職同學悲慟發文：她人緣非常好

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面