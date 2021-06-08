快訊／增22死亡！無慢性病30多歲年輕女　確診後住院6天過世

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新增22例死亡個案，大部分為50歲以上年長者，但仍有1名30多歲女性死亡，本身沒有慢性疾病，曾經接觸其它接觸者，5/26出現症狀，曾經快篩陽性，但PCR二採才陽性確診，6/1收治住院，6/6死亡。

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案；確診個案中新增22例死亡，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

根據指揮中心資料，死亡個案大多是50歲以上年紀較長者，但當中最年輕僅有30歲，是沒有慢性病的女性，曾經接觸其它確診者，5/26出現發燒、咳嗽、喉紅痛等症狀，5/29快篩陽性、PCR陰性，5/31PCR陽性，6/1收治住院，仍於6/6不幸過世。

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另一名較為年輕為40多歲男性，本身有慢性疾病也有萬華區活動史，5/25出現發燒呼吸困難，當日採檢，5/29收治住院，6/2確診，並於6/7死亡。

▲6/8公布死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲流行疫情指揮中心記者會。(圖／指揮中心提供)