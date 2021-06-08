台南新增1確診　中年婦1採陰「老公確診」轉陽　

▲台南市長黃偉哲公布台南市確診個案，並呼籲詳實提供TOCC旅遊史資訊，保護家人朋友染疫風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據中央流行疫情指揮中心公告，全國新增219例本土個案，台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土確診案例11615，係案11100的妻子，另公布桃園確診案11603台南疫調足跡，涉足地點均已清消。

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黃偉哲指出，案11615為40餘歲女性，是台南市個案11100之同住妻子，5月20日曾未戴口罩接觸台南市26日公布之案5645談話約1小時；個案在5月23日感覺體溫偏高，24、26、28日因發燒至診所看診，6月4日至醫院採檢為陰性，6月5日因丈夫確診開始居家隔離，7日因持續出現發燒症狀，衛生局再次安排至醫院採檢確診。個案表示因發燒、身體不適，故除戴口罩至診所就醫外，皆未出門。

另外，衛生局公布桃園確診個案11603曾涉足台南市，於5月28日18時10分自桃園搭乘高鐵0669車次11車廂，19時32分抵達台南後搭乘高鐵接駁車前往小西門（大億麗緻）站下車，30日搭乘台南15時41分0838車次高鐵第3車廂，17時18分返回桃園，相關涉足地點都已完成清消。

衛生局長許以霖呼籲大家詳實告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，依傳染病防治法第31條規定「醫療機構人員於病人就診時，應詢問其病史、就醫紀錄、接觸史、旅遊史及其他與傳染病有關之事項；病人或其家屬，應據實陳述。違者依同法第69條第1項第1款之規定，處新台幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。迅速及確實提供疫調資訊，可以更有效防止疫情擴散，也能保護家人朋友減少感染風險。

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