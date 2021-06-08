10大防疫豬隊友行為國民黨囊括3項　他傻眼：簡直豬隊友之王

▲台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜發現，網路10大防疫豬隊友行為，國民黨囊括了3項。（圖／陳子瑜臉書）



記者陶本和／台北報導

台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜8日指出，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，歸納出「十大防疫豬隊友行為」，他發現國民黨發動繞行總統府行動，竟一次符合三項，是不折不扣的「豬隊友之王」。

根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，共歸納「十大防疫豬隊友行為」。陳子瑜則發現，國民黨竟然符合了其中三項，包括：沒事就出門趴趴走、不尊重醫護，甚至暴力相向，以及不甩實聯制規定。

陳子瑜說，國民黨繞行總統府是必要性的外出行為嗎？不是啊！還號召20輛遊覽車北上，根本是跨區移動，增加防疫負擔。

此外，陳子瑜表示，國民黨繞行總統府，還計畫要按喇叭、敲鍋碗瓢盆，根本是干擾醫護休息，噪音暴力。

陳子瑜進一步說，國民黨繞行總統府，有記得在附近建築用實聯制登記足跡嗎？忙著作秀的國民黨，搞不好根本沒在管規定吧？

最後，陳子瑜也同場加映，發現國民黨還散播未經求證的消息。他說，日本外相在日本國會的詢答遭惡意詮釋，國民黨新竹縣副縣長還帶頭轉傳，協助造謠，「台灣最大的防疫豬隊友，竟然就是台灣最大的在野黨，台灣人真的要更加自立自強啊」。