立委緊追「居家快篩進口」　陳時中罕見爆氣：沒進口，我要審啥毀？

▲陳時中、邱顯智今在立院為進口快篩一度唇槍舌戰。（圖／翻攝自國會頻道）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情持續嚴峻，陳時中昨（7日）表示，正研擬鼓勵廠商進口居家快篩劑。對此，時代力量立委邱顯智今（8日）在立法院質詢時要求，應趕快核准國內生產的快篩劑，仿照國外能夠讓居家使用，「這是緊急狀況，中央要主動」。對於立委追問，陳時中也一度罕見動怒表示「廠商沒來申請，我是要審啥毀啦？」

時代力量立委邱顯智表示，如何擴充篩檢量能，找出潛在感染者，阻斷傳染傳播是第一要務，企業、個人的自主與定期篩檢是國際上普遍的趨勢，英國甚至還有「快篩包送到家」的服務，台灣應趕快核准國內生產的快篩劑，仿照國外可以給居家使用。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，國內快篩劑都是專業使用，國外才有居家使用，國際上有，但台灣並沒有藥商申請進口。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今赴立法院備詢。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

邱顯智聽後激動追問，這不是進口問題，國外甚至都還有使用我國國產的篩劑，為何還需要進口？問題是卡在指揮中心，還是廠商不願意進口？陳時中強調，並不是願意不願意，而是現在沒有進口，所以請食藥署趕快請廠商鼓勵進口申請。

邱顯智指出，根據傳染病防治法51條，這是個緊急狀況，一直說要來申請，中央應該是自己要主動。此時，陳時中罕見爆氣表示，「廠商他們要進口啊，沒進來我是要審啥毀？」

邱顯智繼續追問陳時中，同不同意自用快篩試劑？根據傳染病防治法，指揮官的權利比行政院長還大？為何不去行使這樣權利？陳時中離開備詢台，仍激動回應「同意啊，我講同意啊」。