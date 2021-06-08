張榮味「與縣長同住」爆特權先打疫苗！指揮中心回應了

▲前雲林縣長張榮味。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李佳蓉／台北報導

前雲林縣長張榮味近日遭爆「已搶先打疫苗」，對於其身分能夠優先接種，外界質疑是否耍特權。對此，雲林縣衛生局回應，張榮味是張麗善縣長同住家人，縣長為地方疫情指揮官，同住者為公告疫苗施打適用對象。於今（8）日全國防疫會議後記者會中也有媒體追問該議題，副指揮官陳宗彥也回應了。

綜合媒體報導，有爆料指出，張榮味已接種疫苗，但他未滿65歲，身分也非醫事人員或是高風險接觸人員，也不屬於中央、地方參與或負責疫情指揮中心等身分，引發外界質疑。

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雲林縣衛生局回應，張榮味是張麗善縣長同住之家人，且張縣長是地方疫情指揮官，本人與同住者都是公告疫苗施打適用對象，符合中央與地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員等，實施計畫第一類至第三類對象之同住者「公費接種疫苗對象。但據了解，目前開放的前三類順位中，並無「同住家人」可優先施打疫苗之類別。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

今早全國防疫會議後的記者會中，有媒體追問「前雲林縣長張榮味上週才出獄，這週就完成打疫苗，因為是縣長同住家人才可以疫苗接種，是否違規接種、有罰則？」陳宗彥則回應，41萬劑的疫苗分配，以雙北市一至三類同時優先施打，其他縣市則是以第一類為優先；第二批則是第一類優先，有餘裕才開放至第二、第三類施打，因此請各縣市政府進行疫苗分配及接種時務必遵守該順序及類別。

張榮味因林內鄉焚化廠索賄案被判刑8年，法務部矯正署上月已核准假釋，他在5月31日出監，並以書面方式向雲林地檢署執行科報到，現轉觀護人執行保護管束。雲林縣長張麗善當時表示，兄長回來當然很開心，覺得他這段時間受苦也受委屈，可以重新調整他的腳步。