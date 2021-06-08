高雄餐廳「3人內用」遭開單　店家辯試菜！衛生局回應了

▲高雄市前鎮一間餐廳被民眾檢舉在防疫期間仍在餐廳內用。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情嚴峻，高雄市政府宣布餐廳禁止內用，前鎮區一家餐廳6日卻被民眾直擊，有3人在餐廳內用餐，員警到場蒐證，不過店家解釋，沒有營業而是與合夥人在試菜，但仍被開出舉發單。對此，衛生局表示，仍在調查中，但有3點規定必須遵守。

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前鎮區一家文青風餐廳在6日被民眾直擊，店內有2名大人、1名小孩正在用餐，而且當時店家是營業狀態，現場還有其他顧客正在等待外帶取餐。

▲店家辯稱與合夥人正在試菜、沒有營業，但員警發現仍有顧客正等待取餐，依法開出舉發單 。（圖／民眾提供）

巡邏員警到場蒐證，發現桌上確實有餐點、飲料，明顯違反防疫規定。店家則辯稱，正在與合夥人試菜，並沒有營業。不過警方認為，員警抵達現場時，已經有顧客正在等待取餐，仍依法開出舉發單，若裁罰成立，可處3000元至1萬5000元罰鍰。

不過如果界定店家是否營業，以及店內試菜是否違反餐點禁止內用規定？衛生局表示，將依據警方蒐證內容，請當事人說明犯行、犯意，目前仍正在調查中，將視情節決定是否議處。不過依據目前防疫準則，仍有3點規定必須遵守，包括室內5人以下、室內10人以下聚會規定，且必須戴上口罩、保持社交距離。

衛生局強調，持續嚴峻，高雄已在5月22日全面停止餐廳內用，管制措施也因三級警戒延長至6月28日，若有違反者，將依傳染病防治法第37條，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。