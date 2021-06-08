桃園「美容美髮業7指引」出爐！鄭文燦：顧客不遵守可拒絕服務

▲桃園市長鄭文燦召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

本土疫情仍未趨緩，三級警戒延長至6/28，各級學校停課不停學至7/2。對此，桃園市今（8日）召開防疫記者會說明相對應措施，其中針對美容美髮業提出7項指引規範、傳統市場管制因應方式。

先前確診個案曾在美容美髮業執業，市長鄭文燦除了下令從6/4停業至6/14，提供相關補助措施，今針對三級警戒延長提出美容美髮業7項指引規範，屆時6/14後顧客未能遵守，業者可拒絕提供服務。

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美容美髮7項指引：一、進店內實行實聯制、量體溫、消毒；二、採預約制；三、從業人員全程佩戴口罩；四、剪髮座位、候位區採梅花座，出入採總量管制；五、定時消毒處所，美容美髮器具像是毛巾，單次使用單次消毒；六、營業場所禁止飲食；七、鼓勵美容美髮業者，理完頭髮後，讓顧客回家再自行洗頭髮。





▲美容美髮7項防疫指引。（圖／桃園市政府提供）

民生採買方面，鄭文燦說明，桃園市原針對超商、賣場等地，採3平方公尺容留1人規定，現則改採中央標準，一人一坪、一進一出等規定。此外，針對開放型的傳統市場，會派員進行入口管制縮減，也盼消費者落實分流採買制度。

由於喪禮也傳確診事件，鄭文燦表示，目前所有喪禮皆不公祭，改請民眾採家祭、放音樂的方式進行，減少脫口罩機會，而家祭仍應維持社交距離、佩戴口罩，市府會發布指引給殯葬業者遵守。

校園方面，鄭文燦指出，根據教育局統計，線上教學已普及化，市府感謝三家有線業者提供頻道，播放名師講座、雙語小學堂等影片，而因應延長管制，學校考試都已延期舉行，7月適逢暑假開始，除特殊專案外，社團、夏令營、校隊、球隊，7/31前停止舉辦 ，8月後則視疫情情況而定。