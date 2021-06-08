　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園「美容美髮業7指引」出爐！鄭文燦：顧客不遵守可拒絕服務

▲▼0608上午桃園防疫會議，鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

本土疫情仍未趨緩，三級警戒延長至6/28，各級學校停課不停學至7/2。對此，桃園市今（8日）召開防疫記者會說明相對應措施，其中針對美容美髮業提出7項指引規範、傳統市場管制因應方式。

先前確診個案曾在美容美髮業執業，市長鄭文燦除了下令從6/4停業至6/14，提供相關補助措施，今針對三級警戒延長提出美容美髮業7項指引規範，屆時6/14後顧客未能遵守，業者可拒絕提供服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美容美髮7項指引：一、進店內實行實聯制、量體溫、消毒；二、採預約制；三、從業人員全程佩戴口罩；四、剪髮座位、候位區採梅花座，出入採總量管制；五、定時消毒處所，美容美髮器具像是毛巾，單次使用單次消毒；六、營業場所禁止飲食；七、鼓勵美容美髮業者，理完頭髮後，讓顧客回家再自行洗頭髮。

▲▼美容美髮7項防疫指引。（圖／桃園市政府提供）

▲美容美髮7項防疫指引。（圖／桃園市政府提供）

民生採買方面，鄭文燦說明，桃園市原針對超商、賣場等地，採3平方公尺容留1人規定，現則改採中央標準，一人一坪、一進一出等規定。此外，針對開放型的傳統市場，會派員進行入口管制縮減，也盼消費者落實分流採買制度。

由於喪禮也傳確診事件，鄭文燦表示，目前所有喪禮皆不公祭，改請民眾採家祭、放音樂的方式進行，減少脫口罩機會，而家祭仍應維持社交距離、佩戴口罩，市府會發布指引給殯葬業者遵守。

校園方面，鄭文燦指出，根據教育局統計，線上教學已普及化，市府感謝三家有線業者提供頻道，播放名師講座、雙語小學堂等影片，而因應延長管制，學校考試都已延期舉行，7月適逢暑假開始，除特殊專案外，社團、夏令營、校隊、球隊，7/31前停止舉辦 ，8月後則視疫情情況而定。

ET快訊
快訊／新北警18人確診「分布區域曝」　大多查無感染源
愷樂被爆「秘婚醫生男友」！　近況曝光
公審女同學後遭起底　政大男突墜樓身亡
快訊／資深記者輕生亡！遺體採檢「確診新冠肺炎」
武陵農場沒了旅客！　出現超罕見野生動物
台積電徵作業員「時薪2600」免學經歷！網暴動　真相曝光
方大同爆熱戀ing ！　密友親曝「交往中」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發燒被退貨！網酸「騙打疫苗」　劉心語：也許努力還不夠

在家防疫開支恐增加！消基會籲政府補助水電費　網路費也應紓困

「不會那麼倒楣啦！」台北女訂好一家5口高鐵　他聽恐怖對話頭發麻

停課到暑假！他列9優點「不就是家長要的嗎」　網戰爆：撐不住了

兒科醫揭酒精挑選2大原則　怕買錯認明8字最安全！

「藝文紓困4.0」補助懶人包！文化部建議：優先採線上申請

紓困4.0「狂等29小時」才成功！釣出大票苦主　過來人1招：比較快

疫苗施打率「109%」！插畫家繪出震撼：受到了不同領域專業衝擊

桃園9萬產業移工明起快篩！鄭文燦曝：會先從台達電開始

3年來首見！美國牛「萊克多巴胺超標」　食藥署邊境攔截逾1千公斤

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

發燒被退貨！網酸「騙打疫苗」　劉心語：也許努力還不夠

在家防疫開支恐增加！消基會籲政府補助水電費　網路費也應紓困

「不會那麼倒楣啦！」台北女訂好一家5口高鐵　他聽恐怖對話頭發麻

停課到暑假！他列9優點「不就是家長要的嗎」　網戰爆：撐不住了

兒科醫揭酒精挑選2大原則　怕買錯認明8字最安全！

「藝文紓困4.0」補助懶人包！文化部建議：優先採線上申請

紓困4.0「狂等29小時」才成功！釣出大票苦主　過來人1招：比較快

疫苗施打率「109%」！插畫家繪出震撼：受到了不同領域專業衝擊

桃園9萬產業移工明起快篩！鄭文燦曝：會先從台達電開始

3年來首見！美國牛「萊克多巴胺超標」　食藥署邊境攔截逾1千公斤

畫師手繪「核酸檢測上河圖」　340人穿越時空呈現佛山抗疫現況

「那對夫妻」Kim全科教學好崩潰！　課後「只穿圍裙」端出4菜1湯

鳳山毒牌桌讓居民繃緊神經！還有人亂傳「聽里長說有人確診」下場慘

傳染力比英國變種高50％！　印度變種爆新症狀：聽損、血栓需截肢

基隆海科館休館至6／28！「互動式數位繪本」免費看動畫、聽故事

端午節別出門！「人氣網購粽子TOP20」出爐　香腸粽、桂花粽超欠吃

跟張志豪有約定　邱辰再投入中職選秀拚左投右打野手第一人

狂宰公鹿39分　籃網寫隊史季後賽最大勝分

三級警戒延長！　本土一哥宣布個唱延期　自招胖3公斤開直播過乾癮

萬海擴展美東航線「股價站回160元大關！」　長榮、陽明甩尾跟漲

生活熱門新聞

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

館長辦3+11「究責」投票　4千留言戰翻

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

批政府刁難疫苗　醫：不然265人還活著

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

陳建仁：國產疫苗副作用比國際大廠低　原理曝光

更多熱門

相關新聞

炒作質疑聲浪不斷！高端解盲在即「股價劇烈波動」　

炒作質疑聲浪不斷！高端解盲在即「股價劇烈波動」　

高端疫苗（6547）二期臨床實驗結果最快預計在6月10日解盲，由於國內疫情升溫，造成疫苗需求量大幅增加，高端股價卻開始走下坡，從原先的最高點417元一路下跌，慘摔6根跌停，使股價直接腰斬；但今日跌停打開後，盤中卻又衝上228元漲停板。

北市跟進菜市場身分證分流　林右昌：柯P終於聽我的話

北市跟進菜市場身分證分流　林右昌：柯P終於聽我的話

立委追問居家快篩進口　陳時中罕見暴怒

立委追問居家快篩進口　陳時中罕見暴怒

北市大型會議改線上

北市大型會議改線上

莫德納疫苗9日開打！醫建議這2類人優先

莫德納疫苗9日開打！醫建議這2類人優先

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染台灣桃園

讀者迴響

熱門新聞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面