桃園「家庭外籍看護」爭取下一輪納優先施打疫苗　需伴同雇主接種

▲桃園市長鄭文燦5日指出，外籍照服員無身分證無法預約疫苗施打，這部分需伴同雇主施打，市府會再次輪盡量優先納入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府開放疫苗線上預約施打，但不少受僱的外籍看護因沒身分證無法預約施打，市長鄭文燦5日表示，目前以長照機構的工作人員為主，家庭看護部分，外籍看護工必須要伴同雇主施打，這部分要做分別處理，因為中央針對此部分還沒納為優先，市府會盡量在下一輪將外籍照服員納入；另外，衛生局上午傳出疫苗預約電腦當機，衛生局坦承確有此事，將想辦法改善。

鄭文燦指出，目前市府以長照機構工作人員為主，家庭雇用外籍看護人員部分，必須要伴同雇主來施打，國外的經驗，老人的重症集中在長照機構，國內已有非常多長照機構有確診事件，疫情指揮中心特別將原本列在第六類的長照機構工作人員往前提，但目前還是以工作人員為主，住民還未包括進來。

▲桃園市長鄭文燦說，外籍照服員沒有身分證問題，市府下一輪會盡量納入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，因為目前疫苗數量還不夠，將來這個部分要納進來，家庭式看護與長照機構工作人員都很重要，家庭式外籍看護工沒身分證部分，市府會再列出計畫，與雇主一起協同仲介公司協助，因中央針對此部分還沒有納為優先，市府會盡量在下一輪將此部分優先納入。

此外，針對桃園市府開放疫苗預約卻傳出衛生局電腦預約大當機，衛生局長王文彥在防疫專案會議上證實確有其事。王文彥說，因為一下子湧入太多資訊，會想辦法改善。

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