不乖乖在家！桃園情侶摩鐵開毒趴女昏迷不治　男友下場曝光

▲宋男與張女3日相約桃園區某摩鐵開房，張女出現異狀送醫不治，體內被驗出有安毒、搖頭丸等反應，宋男坦承共同吸毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓男子與張姓女子本月3日相約在桃園區某摩鐵開房，未料張女身體出現異狀被送醫急救後仍宣告不治，桃園地檢署檢察官率法醫相驗，驗出死者體內有安非他命與搖頭丸等毒品反應，警方在摩鐵房間搜出毒咖啡包、張男車上搜出笑氣鋼瓶等證物，全案依毒品罪嫌將宋男送辦。

桃園警分局於本月3日上午接獲敏盛醫院通報指稱，23歲的張姓女子被送醫急救，因身旁並無家人陪同，警方根據資料與監視器查出張女從桃園區某摩鐵被送醫，輾轉至摩鐵查出同行的宋姓男子仍在房間內，房間內還有笑氣氣球、氣喘噴劑藥物等證物，另在宋男車上搜出笑氣鋼瓶與10包毒咖啡。

宋男偵訊時僅坦承與張女是情侶關係，2人在房間內有吸食笑氣與發生性行為，案發時並不知道張女會喪命，其餘均避重就輕，但檢察官與法醫後來驗出張女身上有毒品反應，宋男才坦承2人共同施用毒咖啡包，宋辯稱都是張女從其住家房間帶來，張女房間也被找到1包毒品咖啡包等證物，全案檢警依毒品罪嫌將宋男移送偵辦，並追查張女真正死因。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►桃園加1萬劑疫苗：1至3類非醫事人員下周施打！長照居服一併入列

►桃園「家庭外籍看護」爭取下一輪納優先施打疫苗 需伴同雇主接種

►桃園移工11.5萬人全國最多！已16人群聚染疫 500人以上優先快篩



