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南投縣府稽查移工宿舍防群聚感染　業者：已儘量禁止外出外宿

▲為避免如同苗栗移工群聚染疫情形，南投兵分七路查察。（圖／南投縣政府提供）

▲為避免如同苗栗移工群聚染疫情形，南投兵分七路查察。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情緊繃，苗栗爆發移工群聚感染，為加強防疫，南投縣政府昨（7）日兵分7路，查察移工宿舍和工作場所；縣府社會及勞動處長林志忠提醒雇主、外籍朋友和仲介公司，務必遵守防疫相關規定；業者羽禾管理顧問公司也表示已儘量不讓移工外出、禁止外宿，落實實聯制和足跡調查。

苗栗縣京元電子等公司爆發外籍移工群聚感染後，竹山警方也抓到外籍移工討債集團，不僅中央緊張，轄內有有1萬3000名左右移工的南投縣也上緊發條，其中產業移工約7000人，並以工業區為最大宗。

縣府昨由社會及勞動處長林志忠親自督軍，動員查察移工工作與生活情形，目標為南崗工業區羽禾管理顧問公司等外籍移工50人以上的仲介公司和事業單位等，要求業者分流管理，同一住宿地點的移工、同一工作崗位移工，不要跟不同的公司移工混居，上下班時間也最好錯開、減少聚集的機會。

▲苗栗移工染疫，南投兵分七路查察防疫。（圖／南投縣政府提供）

▲為避免如同苗栗移工群聚染疫情形，南投兵分七路查察。（圖／南投縣政府提供）

林志忠表示，羽禾管理顧問公司擁有3棟、約住有300多位移工的宿舍，移工進出得經過體溫量測、酒精消毒，肯定業者這部分做得非常好，但也提醒業者，為將移工外出時間儘量縮短，希望能提供統一採買的服務，並建立代購口罩機制，移工日常生活都應維持適度的社交距離。

羽禾管理顧問公司幹部李儀君表示，防疫二級警戒前就已對移工早晚量測體溫、進宿舍前先消毒，同時儘量不讓移工外出，更不能外宿，三級警戒後，外出時間不能高於2小時、落實實名制，連去過什麼地方、何時回來都要紀錄；宿舍公共區域每天消毒一次，餐廳內設隔板、用餐不群聚，餐畢就回房休息，房內都配有消毒酒精或次氯酸水。

▲苗栗移工染疫，南投兵分七路查察防疫。（圖／南投縣政府提供）

▲為避免如同苗栗移工群聚染疫情形，南投兵分七路查察。（圖／南投縣政府提供）

林志忠說，常接獲民眾反映有些移工在外趴趴走、沒戴口罩，甚至群聚，縣府印有英文、越南文、泰語和印尼語的防疫文宣資料，轉傳給事業單位、仲介公司，並要求轉達給移工知道，進而提升移工防疫觀念跟作為。
 

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