台死亡率高！醫轟「多少死在院外」：1句老年人口多就能輕描淡寫？

▲台灣因新冠肺炎死亡數已達286人。（示意圖／記者陳雕文攝）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮中心昨（7）日公布新增211例本土病例，26人死亡，累積死亡數達286人。新加坡防疫醫師林韋地今早在臉書分析死亡率，認為台灣染疫死亡率高，「真的一句『因為老年人口比較多』，就可以輕描淡寫帶過嗎？」他認為都是體制失敗所造成，而這些死亡明明都是可以避免的。

林韋地醫師今早在臉書上解釋，在這世上醫療行為無法百分之百掛保證，「沒有什麼是一定救得活的」，在醫療前線面對病人死亡，關鍵在於是否有為病人盡力及獲得最理想照護。他質疑台灣疫情高死亡率，真的是以一句「因為老年人口比較多」就可以輕描淡寫帶過的嗎？」患者若有得到最好照護，在院內過世，大家應該都可以接受，「但到今天為止，台灣已經多少人死在醫院外？」

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林韋地接著說，許多患者不知道自己被感染，在對病毒一無所知情況下猝死；而有些人則是確診後聽從體制的話返家，或到防疫旅館、集檢所乖乖等待，最後死在房間裡；甚至有因其他病因住院而被感染死亡者。上述有1/10都是年輕人，「這些都是體制的失敗造成，而這些死亡明明都是可以避免的，而這都是一條條活生生的人命，都是有他們愛的人，和愛他們的人。」

▲許多染疫者在院外死亡，星國防疫醫師痛批「真的一句『因為老年人口比較多』，就可以輕描淡寫帶過嗎？」（示意圖／記者林敬旻攝）

面對台灣社會老年人多、死亡率高，林韋地質疑「為什麼過去一年不好好準備？」指揮中心進口單株抗體供高風險患者使用值得肯定，但現在連最基本的篩檢、確診、隔離、監護、分流，已經做好了嗎？他轉述有台灣重症醫師投訴，自己冒著被感染風險，替患者做俯臥趴睡增加血氧，「健保都沒有給付，還要醫護為了病人自己做血汗功德。」

林韋地認為，民主與集權與否，最重要分別在於，體制要對人民誠實、不可以說謊，如同醫師他可以犯錯，但不可以對病人說謊。「一個民主的政府，不只要捍衛企業開工和個人自由移動的自由，她也要捍衛人民的生命安全，和不受病毒感染和死亡的自由。」他感慨地說，「此時此刻每一天還是有那麼多人死去。」