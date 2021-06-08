　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台死亡率高！醫轟「多少死在院外」：1句老年人口多就能輕描淡寫？

▲▼紙尿布。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲台灣因新冠肺炎死亡數已達286人。（示意圖／記者陳雕文攝）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮中心昨（7）日公布新增211例本土病例，26人死亡，累積死亡數達286人。新加坡防疫醫師林韋地今早在臉書分析死亡率，認為台灣染疫死亡率高，「真的一句『因為老年人口比較多』，就可以輕描淡寫帶過嗎？」他認為都是體制失敗所造成，而這些死亡明明都是可以避免的。

林韋地醫師今早在臉書上解釋，在這世上醫療行為無法百分之百掛保證，「沒有什麼是一定救得活的」，在醫療前線面對病人死亡，關鍵在於是否有為病人盡力及獲得最理想照護。他質疑台灣疫情高死亡率，真的是以一句「因為老年人口比較多」就可以輕描淡寫帶過的嗎？」患者若有得到最好照護，在院內過世，大家應該都可以接受，「但到今天為止，台灣已經多少人死在醫院外？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林韋地接著說，許多患者不知道自己被感染，在對病毒一無所知情況下猝死；而有些人則是確診後聽從體制的話返家，或到防疫旅館、集檢所乖乖等待，最後死在房間裡；甚至有因其他病因住院而被感染死亡者。上述有1/10都是年輕人，「這些都是體制的失敗造成，而這些死亡明明都是可以避免的，而這都是一條條活生生的人命，都是有他們愛的人，和愛他們的人。」

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

▲許多染疫者在院外死亡，星國防疫醫師痛批「真的一句『因為老年人口比較多』，就可以輕描淡寫帶過嗎？」（示意圖／記者林敬旻攝）

面對台灣社會老年人多、死亡率高，林韋地質疑「為什麼過去一年不好好準備？」指揮中心進口單株抗體供高風險患者使用值得肯定，但現在連最基本的篩檢、確診、隔離、監護、分流，已經做好了嗎？他轉述有台灣重症醫師投訴，自己冒著被感染風險，替患者做俯臥趴睡增加血氧，「健保都沒有給付，還要醫護為了病人自己做血汗功德。」

林韋地認為，民主與集權與否，最重要分別在於，體制要對人民誠實、不可以說謊，如同醫師他可以犯錯，但不可以對病人說謊。「一個民主的政府，不只要捍衛企業開工和個人自由移動的自由，她也要捍衛人民的生命安全，和不受病毒感染和死亡的自由。」他感慨地說，「此時此刻每一天還是有那麼多人死去。」

ET快訊
張榮味爆特權先打疫苗！　指揮中心回應了
女星申請紓困4.0遭拒！　花11小時「只得到5字」哭求抖內
2道「降雨回波」移入中！　雨勢最猛時段曝
郭靜純13歲女加拿大接種疫苗！她「被提1要求」讚：厲害
不乖乖在家！桃園情侶摩鐵開趴　女友猝死
「好多人說快封城了」　醫曝疫情已趨緩原因
最新！4大超商「暫停營業門市、防疫措施」懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫護妻打AZ「第5天手臂腫爆」　過來人PO照片嚇壞：10天才消腫

張榮味「與縣長同住」爆特權先打疫苗！指揮中心回應了

桃園「美容美髮業7指引」出爐！鄭文燦：顧客不遵守可拒絕服務

濃痰卡喉嚨！4醫護抬「120KG確診者」翻身趴睡　累喊：被汗洗一輪

停課仍擋不住病毒！全台累計421名學生染疫　 昨日增15人確診

台灣首例人類感染新型豬流感　農委會：無法連結到是因為家裡養豬

日本禮讓訂單！「80座負壓隔離艙」陸續抵台　王必勝宣布好消息

柯文哲稱醫護「不打AZ疫苗」！北市醫曝真相　反批：根本沒通知

退票潮持續發酵中！國道客運「端午連假預售票」退掉近6成

大進補！石門水庫蓄水率突破3成　蓄水量6350萬噸

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

醫護妻打AZ「第5天手臂腫爆」　過來人PO照片嚇壞：10天才消腫

張榮味「與縣長同住」爆特權先打疫苗！指揮中心回應了

桃園「美容美髮業7指引」出爐！鄭文燦：顧客不遵守可拒絕服務

濃痰卡喉嚨！4醫護抬「120KG確診者」翻身趴睡　累喊：被汗洗一輪

停課仍擋不住病毒！全台累計421名學生染疫　 昨日增15人確診

台灣首例人類感染新型豬流感　農委會：無法連結到是因為家裡養豬

日本禮讓訂單！「80座負壓隔離艙」陸續抵台　王必勝宣布好消息

柯文哲稱醫護「不打AZ疫苗」！北市醫曝真相　反批：根本沒通知

退票潮持續發酵中！國道客運「端午連假預售票」退掉近6成

大進補！石門水庫蓄水率突破3成　蓄水量6350萬噸

台中離異夫妻帶老母尋短　她獨活觸犯「加工自殺罪」判8個月　

稱骨盆歪斜「袂生」　整脊師性侵護理師玩「叫我老公」角色扮演

台灣疫苗到貨率僅4.43% 　蘇貞昌坦言困難度「更勝其他國家」

「死亡非數字是家庭悲痛」趙少康悼286人命　諷台灣回到美援時代

爆賣100萬盒！居家必備堅果下殺599元　一天一包涮嘴又健康

會傳長輩圖就會下單！瘋傳超狂股票下單法點開LINE連結直接進場　完成任務再拿多樣好禮

上海商銀挺醫護　捐馬偕醫院689萬買防護衣　

G7峰會可望舉行美日韓3方會談　文在寅：我感到很驕傲

台航、四維航攻漲停　法人：散裝運費居於高檔「獲利穩健走揚！」

嘉義「糖糖」轉戰台南性交易　「高檔正咩」實際容貌曝光

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

批政府刁難疫苗　醫：不然265人還活著

陳建仁：國產疫苗副作用比國際大廠低　原理曝光

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

月收入10幾萬還能爽領紓困金　陳時中回應了

更多熱門

相關新聞

日本禮讓！王必勝：80座負壓隔離艙陸續抵台

日本禮讓！王必勝：80座負壓隔離艙陸續抵台

指揮中心醫療應變組副組長王必勝，凌晨於臉書宣布好消息，日前在企業的捐贈協助下，向日本日立公司採購80座負壓隔離艙，更在日方的禮讓下，首批10座負壓隔離艙將於今日抵台，目前已調查各醫院需求情況，會視疫情緊急狀況陸續安裝。

小黃運將等不到紓困工地打零工...曝酒店妹也來

小黃運將等不到紓困工地打零工...曝酒店妹也來

高雄餐廳「3人內用」遭開單　衛生局回應了

高雄餐廳「3人內用」遭開單　衛生局回應了

三級警戒延長　基隆各風景區關閉至6月28日

三級警戒延長　基隆各風景區關閉至6月28日

民眾自行快篩？指揮中心考慮納入

民眾自行快篩？指揮中心考慮納入

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染死亡率老年人口體制林韋地

讀者迴響

熱門新聞

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面